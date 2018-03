' Ciao | sono Di Maio Vuoi fare il ministro del mio governo?'

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5s? Dialogo su 4 punti - altrimenti Ciao ne” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani , esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Nadia Toffa : «Ciao vita sono ancora qui» : Nadia Toffa è minuta ma ha bisogno di spazio, spazio fisico, per parlare. Dall’esterno, una conversazione con lei sarebbe interessante da seguire anche senza audio: si sporge, si avvicina, mi tocca, si allontana, gesticola. Il 2 dicembre però tutta l’energia di Nadia si è spenta all’improvviso nella hall di un albergo di Trieste, dove si trovava per girare un servizio per Le Iene. Un malore, l’ambulanza, la rianimazione, il trasferimento in ...