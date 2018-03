Centrodestra | Salvini rilancia la sfida a Berlusconi | ' Saremo la prima forza'

Nel Centrodestra ora Salvini frena : uscire dall'euro potrebbe costarci caro : Entrare nell'Euro ci ha penalizzato, non vorrei che ora ci rimettessimo anche di più per uscirne finendo cornuti e mazziati. Così oggi il leader leghista che rilancia la sfida a Forza Italia per il ...

Berlusconi - Salvini e Meloni : sì all'incontro unitario dei leader del Centrodestra : Dopo vari rinvii, tentennamenti, sì e no, alla fine l'incontro unitario dei leader del centrodestra si farà. Lo ha reso noto lo staff di Forza Italia, annunciando che Berlusconi, Salvini e Meloni ...

Centrodestra - prove di unità con la chiusura comune a Roma. Ma ci si mette Casapound : 'Salvini premier' : 'Nulla è stato ancora deciso' fanno sapere da Forza Italia in attesa di un via libera di Silvio Berlusconi. Ma la coalizione intanto è alle prese con l'endorsement della formazione di estrema destra a ...

Salvini : fascismo e razzismo non ci sono. Il Centrodestra vincerà : Il leader della Lega: "Sono stufo di incontrare operai che vengono sacrificati e massacrati per colpa di normative europee e incapacità italiane. Dobbiamo far ripartire il lavoro e bloccare i disastri del partito democratico"

Salvini : Centrodestra unito giovedì : 10.52 "giovedì, all'Atlantic dell'Eur,ci sarà l'appuntamento unitario del centrodestra,anche con Berlusconi".Lo ha annunciato il leader della Lega, Salvini, a Uno Mattina. "La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo, ma lavoro, meno tasse e più sicurezza", ha detto Salvini.Quanto agli immigrati, "Il problema non sono loro ma i clandestini", ha affermato: "vorrei guidare un Paese che non costringe migliaia di ragazzi a scappare ...

Salvini : giovedì a Roma appuntamento unitario del Centrodestra : Dunque 'ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo', ha aggiunto Salvini.

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto Centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Salvini : “All’interno del Centrodestra sarà premiato il coraggio della Lega” : Matteo Salvini avverte l’aria del trionfo annunciato. Il centrodestra è pronto a riprendere la guida del Paese. “Mi impegno e giuro di

Elezioni - Amnesty : “Italia intrisa d’odio e razzismo. 95% delle frasi xenofobe dal Centrodestra”. Salvini in vetta - Meloni 2a : Non passa giorno che un esponente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non pronuncino una frase razzista o discriminatoria su migranti e rifugiati, settore nel quale Matteo Salvini è il leader indiscusso. Ma anche “frasi di disprezzo, degradazione e spersonalizzazione nei confronti delle donne e delle persone omosessuali e transessuali”, per le quali si distingue la formazione politica guidata da Giorgia Meloni. E’ ...

Salvini : no a governo Centrodestra con profughi politici M5S : Roma, 21 feb. , askanews, 'Io punto a vincere le elezioni e a governare con il centrodestra senza raccattare transfughi e profughi politici prima delle elezioni'. Lo ha detto il leader della Lega, ...

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria Centrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

ELEZIONI 2018/ Caos Centrodestra - Berlusconi “politica mi fa schifo” : Silvio è il collante tra Salvini e l’Ue : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Berlusconi, "la politica mi fa schifo"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

La Lorenzin : "Io? Non sono cambiata. Il Centrodestra di Salvini è diventato un'altra cosa" : Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata ...