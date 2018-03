Centrodestra prima foto di gruppo | firmato il ' Patto di Pietra'

Centrodestra - Salvini rilancia la sfida a Berlusconi : 'Saremo la prima forza' : 'Solo io posso fermare la setta dei M5s' ribatte il leader di Forza Italia. Poi fa sapere: 'In caso di nuove elezioni sarò disposto a un'ennesima discesa in campo, come candidato' -

Centrodestra - Meloni : 'Berlusconi dica nome premier prima del voto' : "Chiedo a Berlusconi la garanzia di avere il nome del suo candidato premier alla presidenza del Consiglio prima che si voti". Lo ha ribadito Giorgia Meloni a margine della manifestazione di Fdi a ...

Italia 'intrisa di ostilità - razzismo - xenofobia'. Primato delle frasi discriminatorie va al Centrodestra : A scattare la foto di un'Italia cupa è Amnesty International, in occasione della presentazione a Roma del suo Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani di 159 Stati del mondo. Se nel 2014 ...

Rapporto Amnesty : Italia "intrisa di ostilità - razzismo - xenofobia". Primato delle frasi discriminatorie va al Centrodestra : Un'Italia "intrisa di ostilità, razzismo, xenofobia" che "sembra concentrare più di altri Paesi europei le dinamiche di tendenza all'odio". Un odio protagonista anche della campagna elettorale, dove il 95% delle dichiarazioni di politici sui social che "veicolano stereotipi, sono discriminatorie, razziste o incitano all'odio e alla violenza in campagna elettorale" sono da attribuire ai tre partiti della coalizione di centrodestra: ...

Sondaggi - ultimi dati prima dello stop. Centrodestra invincibile ma senza maggioranza. Al Sud M5s al 38 e Lega al 7 : Gli ultimi Sondaggi confermano quello che hanno sempre detto negli ultimi 6 mesi. Oggi una maggioranza certa non esiste. Il Centrodestra, la coalizione più avanzata, al massimo può arrivare a quota 296, cioè a 20 seggi dalla soglia necessaria. Cinquestelle e centrosinistra, come si sa, sono molto più lontani, mentre un’eventuale alleanza di larghe intese è tutta da calcolare e formare con fatica, un pezzo a destra e un pezzo a sinistra. ...

Gentiloni : "Centrodestra? Peggio di prima" : "Il centrodestra è ancora Peggio di quello che abbiamo combattuto in passato e non è quello tradizionale . Il centrodestra è il contrario di quello che serve all'Italia, ha posizioni populiste e ...

Il Centrodestra lancia i minibot Proposta e foto in anteprima La svolta per i debiti della P. A. : Affaritaliani.it in anteprima assoluta pubblica i punti chiave del progetto leghista e del Centrodestra compresa l'immagine dei minibot che potrebbero entrare nella vita politica ed economica del nostro Paese dopo il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all'orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia sarà premier?.

Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all’orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia potrà essere la prima premier donna?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:49:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Così Gentiloni può spaccare il Centrodestra - prima del voto - : A venti giorni dal voto, dice PEPPINO CALDAROLA, si sta verificando una situazione in cui sono possibili tutte le alleanze di governo. Mentre Salvini calvalca il neofascismo

Alessandra Ghisleri - il sondaggio bomba : Centrodestra prima coalizione - M5s primo partito e Pd più forte alla Camera : Secondo gli ultimi sondaggi di Alessandra Ghisleri, il centrodestra sarebbe in vantaggio di 10 punti percentuali sulle altre coalizioni. 'Siamo tra il 27 e il 29 per cento per il c entrosinistra - ...

Sondaggi - Centrodestra sopra il 35% con il primato di credibilità. M5s unico argine. Il Pd crolla al 22 - 3% insieme a Renzi : Il centrodestra conquista gli elettori sui principali temi della campagna elettorale – economia, tasse, sicurezza e immigrazione – e si conferma la coalizione in testa alle intenzioni di voto. Per il Sondaggio realizzato da Ixè per l’Huffington la somma di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la quarta gamba (Noi con l’Italia – Udc) arriva al 35,7%, conquistando 299 seggi alla Camera e 153 al Senato. ...

Collegi sicuri - in bilico e difficili La spartizione nel Centrodestra Anteprima Affaritaliani.it : i numeri : Elezioni 4 marzo. Nel Centrodestra è quasi pronta la mappa delle candidature nei Collegi uninominali. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc, dopo diversi incontri, hanno trovato un accordo di massima che nei prossimi giorni, in tempi sono molto stretti... Segui su Affaritaliani.it

Centrodestra - la coalizione sarà a quattroPrima intesa su programma e candidati : Nel vertice di Arcore ufficializzata la composizione dellacoalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia equarto Polo. Tra i punti chiave del programma "la revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della legge Fornero"