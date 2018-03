Censura scatenata in Cina | Xi cancella la n da internet

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Passo dopo passo si riducono gli spazi di libertà nella rossadel presidente Xi Jinping. Al punto che perfino cercare suparole innocue come «lunga vita» o «disaccordo» viene proibito per legge. Caratterizzata fin dall'inizio, nel marzo 2013, da un progressivo rafforzamento del potere del partito comunista e da continui giri di vite nel controllo «orwelliano» della società cinese, la leadership di Xi ha ufficialmente coronato nei giorni scorsi il proprio obiettivo: un cambio della Costituzione ha certificato il diritto del leader a essere «rieletto» per più dei due mandati quinquennali finora consentiti, diventando così una sorta di «presidente eterno» in stile Mao Zedong. Adesso arriva un altro segnale inequivocabile della deriva maoista di Xi: una ulteriore stretta ...