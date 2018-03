: Ceglie Messapica (#Brindisi): tenta di incassare un vaglia di 320mila euro spacciandosi per un altro, un imprendito… - NoiNotizie : Ceglie Messapica (#Brindisi): tenta di incassare un vaglia di 320mila euro spacciandosi per un altro, un imprendito… - cenzointermite : Tratturi bianchi Contrada Pere Rosse, Ceglie Messapica. #weareinpuglia #cegliemessapica… - cenzointermite : Messapica, Ceglie. #weareinpuglia #neve #igersvalleditria #yallerspuglia #snow #castello… -

Tenta di incassare vaglia di 320mila euro ma i carabinieri l'arrestano con l'accusa die possesso di documenti di identità falsi. Un pregiudicato campano, Leopoldo Imperatore si è presentato alle Poste di(Br) per incassare un vaglia di 320mila euro,emesso da Poste Italiane,agenzia di Cuneo ma intestato a un imprenditore di Cremona, spacciandosi per quest'ultimo ed esibendo una carta di identità falsa con i dati dell'imprenditore.Ma i carabinieri l'hanno arrestato in flagranza di reato.(Di giovedì 1 marzo 2018)