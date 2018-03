' C' è un ambulanza per Gentiloni giorno e notte che' Il brutto sospetto sulla sua

L'ambulanza dei sogni per l'ultimo desiderio : Tornare nella propria casa d'infanzia, vedere ancora una volta il mare, ammirare il tramonto sulle Dolomiti oppure semplicemente riabbracciare un caro parente. Quando si avvicina la fine della vita, ...

A 5 anni dona i suoi risparmi per riparare l'ambulanza : il suo gesto commuove l'Italia : Il piccolo Simone Mercurio ha solo 5 anni, adora le ambulanze e ha fatto una cosa semplice e bellissima: dopo aver saputo che quella che serve la sua zona era fuori uso ha portato i risparmi presi direttamente dal suo salvadanaio ai...

ambulanza bloccata da albero caduto per la neve - muore una donna : La vittima, colpita da emorragia cerebrale, era sull'Ambulanza che da Sestriere la stava portando in ospedale a Susa. La situazione del maltempo è in lento miglioramento, ma alcune frazioni di Sestriere restano ancora isolate. Resta elevato il pericolo valanghe

SLAVINA A SESTRIERE TRAVOLGE CONDOMINIO/ Valanghe in Piemonte : morta 70enne per ambulanza bloccata dalla neve : Una SLAVINA si abbatte su un CONDOMINIO al SESTRIERE e sul Villaggio Olimpico: emergenza neve e allerta Valanghe in Piemonte e Valle d'Aosta. morta una 70enne, rischio nuovo Rigopiano(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:30:00 GMT)

"Se è morto l'ambulanza non serve più" : la risposta shock dell'operatore del 118 : "Eh, sentite ma c'è un signore che sta vomitando sangue a Napoli Centrale, la stazione. Lo stanno facendo morire qui a terra. Io penso che già è morto anche...". "Ah, quindi non serve più l'ambulanza..

Napoli - morì senza soccorso in stazione : le telefonate choc al 118 per avere un'ambulanza : 'Se è morto allora non serviamo più'. Così uno degli operatori risponde alla richiesta di soccorso, lanciata lo scorso 3 agosto, dopo il malore di Marco D'Aniello: il 42enne deceduto una trentina di ...

Si ferisce con la motosega in aperta campagna. Soccorso dall'eliambulanza : COMUNANZA Stava lavorando in aperta campagna, nella frazione di Croce di Casale, quando un uomo si è ferito mentre utilizzava una motosega. È accaduto questa mattina intorno alle 11.30. Sono state le ...

Strada ghiacciata - ambulanza finisce in una scarpata : il paziente a bordo muore per crisi cardiaca : Nell'incidente il personale a bordo del mezzo di soccorso ha riportato solo lievi ferite. Per Michele Roscio, 74 anni e già in condizioni critiche, non c'è stato nulla da fare

Catania - uccideva malati in ambulanza per incrementare il racket dei funerali : Iniettava aria nelle vene dei malati terminali trasportati in ambulanza. In questo modo Davide Garofalo, barelliere 42enne di Catania, arrestato ieri dai carabinieri di Paternò, coordinati dalla procura di Catania, ha ucciso almeno tre pazienti. Li ha uccisi per poi consegnare le salme ad agenzie funebri con cui era in affari per conto di cosche mafiose locali. Ma ci sono altre 50 morti sospette su cui ora si concentrano le indagini. L'arresto è ...

