Catalogna | Puigdemont rinuncia alla presidenza e designa Sanchez

Catalogna : Puigdemont rinuncia a candidatura presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna ma promette : 'Non ci arrendiamo' : "C'è bisogno di fare politica all'interno e all'esterno" ha affermato. Puigdemont ha detto che chiederà al presidente del parlamento di Barcellona Roger Torrent di avviare "al più presto" le ...

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna. Ma assicura : "Non ci arrenderemo" : Dal suo "esilio" a Bruxelles indica il numero 2 della lista del suo partito JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta ribellione a Madrid

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez - il numero due della sua lista JxCat : Il presidente deposto catalano, Carles Puigdemont, ha annunciato questa sera in un video diffuso attraverso le reti sociali che rinuncia "in maniera provvisoria" alla propria candidatura alla rielezione alla presidenza della Generalità ed ha proposto come candidato il numero due della sua lista JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta 'ribellione' a Madrid."Non ci arrenderemo" ha affermato, annunciando l'imminente costituzione a ...

Catalogna : risoluzione Parlament appoggia Puigdemont : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - doppia perquisizione per l’aereo privato di Pep Guardiola : la Guardia Civil cercava Puigdemont : Aveva letto il manifesto indipendentista prima del referendum ed è sempre stato in prima fila per chiedere l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna. Non stupisce quinci che la Guardia Civil abbia perquisito due volte l’aereo privato di Pep Guardiola, manager del Manchester City ed ex tecnico del Barcellona, per assicurarsi che a bordo non fosse presente Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat che verrebbe arrestato se ...

Catalogna : perquisito aereo Guardiola - si cerca Puigdemont : La polizia spagnola ha perquisito almeno due volte nelle ultime settimane l'aereo privato in arrivo dal Regno Unito nel quale viaggiava la famiglia dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ...

Catalogna - la polizia ha cercato Puigdemont sull'aereo di Guardiola - : Gli agenti della Guardia Civil hanno perquisito almeno due volte nelle ultime settimane il jet privato in arrivo dal Regno Unito sul quale viaggiava la famiglia dell'allenatore del Manchester City, ...

Catalogna : polizia cerca Puigdemont in aereo Guardiola : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - la Guardia Civil cerca l'ex presidente latitante Puigdemont nell'aereo di Guardiola : Almeno due perquisizioni sull’aereo privato del tecnico del Manchester City, sospettato di nascondere l’ex presidente indipendentista latitante da dicembre dopo il mandato di cattura spagnolo

Stallo in Catalogna su Puigdemont - rischio nuovi arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Chi è Elsa Artadi - possibile sostituta di Puigdemont in Catalogna : Roma. Poco più di due anni fa, nel gennaio del 2016, la Catalogna era nel pieno di una impasse politica. I partiti indipendentisti , allora era ancora lecito chiamarli autonomisti, avevano ottenuto la maggioranza alle elezioni locali di settembre dell'anno prima, ma non riuscivano ad accordarsi ...

Catalogna - Torrent : Puigdemont rimane candidato : Il presidente del Parlament catalano Roger Torrent , Erc, ha detto questa mattina che Carles Puigdemont "è, e rimarrà" il candidato alla presidenza della Generalità anche dopo il rinvio sine die ...

Braccio di ferro in Catalogna sulla rielezione di Puigdemont : 'Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze'. Non lasciano dubbi le parole del presidente del parlamento della Catalogna, Roger Torrent, che annuncia di avere ...