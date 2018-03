: RT @LilySej1: #SimoneDiStefano: 'Tutti uniti, destra, sinistra, centro, Nord, Sud, andiamoci a prendere questa vittoria. Travolgeremo la p… - hansludwig631 : RT @LilySej1: #SimoneDiStefano: 'Tutti uniti, destra, sinistra, centro, Nord, Sud, andiamoci a prendere questa vittoria. Travolgeremo la p… - LilySej1 : RT @LilySej1: #SimoneDiStefano: 'Tutti uniti, destra, sinistra, centro, Nord, Sud, andiamoci a prendere questa vittoria. Travolgeremo la p… - Agenpress : Casapound. Di Stefano: 'entreremo in Parlamento e travolgeremo la politica italiana' - -

"Entreremo in Parlamento elaitaliana, abbiamo le idee e i contenuti. Uniti fino alla vittoria. Saremo inflessibili".Così il segretario nazionale di,Di Stefano, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale a Roma. In piazza centinaia di persone con bandiere tricolori, la 'tartaruga frecciata' e "No-Ue". "Non parliamo di passato ma di futuro, non predichiamo odio ma amore per gli italiani e l'Italia", ha detto. Il M5S è "una speranza appassita". Berlusconi con "governo tecnico peggio di Monti".(Di giovedì 1 marzo 2018)