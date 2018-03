CasaPound : "Travolgeremo la politica" : 20.21 "Entreremo in Parlamento e travolgeremo la politica italiana, abbiamo le idee e i contenuti. Uniti fino alla vittoria. Saremo inflessibili".Così il segretario nazionale di CasaPound,Di Stefano, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale a Roma. In piazza centinaia di persone con bandiere tricolori, la 'tartaruga frecciata' e "No-Ue". "Non parliamo di passato ma di futuro, non predichiamo odio ma amore per gli italiani e ...