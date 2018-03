CasaPound in piazza fa la faccia buona : Niente rock "identitario", toni pacati e il centro di Roma come cornice. Per la chiusura della campagna elettorale nella Capitale, CasaPound prova a fare la faccia rassicurante. In piazza del Pantheon, il gruppo di estrema destra lancia la sfida in vista del voto di domenica. Il consueto sventolio di bandiere tricolore e con la tartaruga simbolo del movimento, avviene con il sottofondo della musica del pianista Ludovico Einaudi.C'è ...

"Allerta antifascista" in piazza a Roma contro CasaPound : 'Allerta Antifascista contro ogni razzismo e sessismo'. È lo striscione di alcune decine di manifestanti che sono arrivati a largo di Torre Argentina per la manifestazione contro la chiusura della ...

Roma - in piazza contro fascismo con l'Anpi la sinistra divisa sfila insieme. Milano - scontri a corteo anti CasaPound : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Antifascisti in piazza a Milano contro CasaPound : insulti e attacchi alla polizia : Tensioni e scontri al corteo antifascista di largo la Foppa. I manifestanti, che sono scesi in piazza per protestare contro il corteo di CasaPound che si teneva a poche vie di distanza, hanno tentato di incamminarsi verso piazza Baiamonti. La polizia, che si era posizionata all'imbocco di via Varese, li ha bloccati e, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco, sono stati respinti con le manganellate.Nell'aria sono volati ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - in piazza con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista di largo la Foppa tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di ...

Cortei a Milano/ Ultime notizie - piazza Cairoli : centri sociali contro CasaPound - scontri con la polizia : Cortei a Milano, Ultime notizie: giovani antifascisti salgono su monumento in piazza Cairoli, dov'è in programma comizio Casapound. Sgomberati dalla polizia, intanto sfila Giorgia Meloni...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:45:00 GMT)

Milano - studenti protestano contro CasaPound : sgomberati dalla polizia in piazza Cairoli : Momenti di tensione a Milano in piazza Cairoli, dove una trentina di studenti è salita sul monumento della piazza per protestare contro il presidio di Casapound che si terrà nel pomeriggio. Poco dopo è intervenuta la polizia che li ha fatti sgomberare senza caricarli. Alcuni studenti sono rimasti contusi video a cura di Elena Peracchi L'articolo Milano, studenti protestano contro Casapound: sgomberati dalla polizia in piazza Cairoli proviene da ...

Piacenza - Di Stefano (CasaPound) : “In piazza l’Italia peggiore. Minniti intervenga per il carabiniere picchiato” : “Chi dice che i movimenti di destra sono i mandanti morali di Macerata è mandante morale dei ragazzi dei centri sociali che hanno pestato a sangue un carabiniere”, così Simone Di Stefano, candidato premier per CasaPound intervistato questa mattina al Palazzo delle Stelline. “A Macerata e Piacenza ho visto l’Italia peggiore, che parla di infoibare gli italiani e acclama gli invasori che poi spesso troviamo a maciullare le ...