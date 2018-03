Casa Bianca | si dimette Hope Hicks | era a capo della comunicazione

Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi : Il New York Times ha scritto che Hope Hicks , capo della comunicazione della Casa Bianca e una delle collaboratrici più strette del presidente Donald Trump, ha dichiarato di volersi dimettere nelle prossime settimane. Lo scorso agosto Hicks aveva preso il The post Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi appeared first on Il Post.

Dal sobborgo di Chicago alla Casa Bianca - a novembre escono le memorie di Michelle Obama : Arriveranno in libreria il prossimo 13 novembre, due anni dopo le elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa BIanca, le memorie di Michelle Obama. Lo ha annunciato oggi la Casa editrice Penguin Random House, precisando che "Becoming" - questo il titolo delle memorie dell'ex first lady - usciranno in quella data negli Stati Uniti e in Canada e, contemporaneamente, in 24 diverse lingue in tutto il mondo.Il libro parte dall'infanzia della ...