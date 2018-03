CARLO LUCARELLI DA CATTELAN Raccontare una cosa avvenuta oggi è più difficile | perché ci

8 nuovi episodi delle Muse Inquietanti di CARLO LUCARELLI su Sky Arte HD : Arte, musica, letteratura: in ciascuno di questi ambiti si celano alcuni dei misteri più affascinanti della storia rimasti insoluti nel tempo e profondamente intrecciati alle vite altrettanto segrete degli artisti. Per svelare le fitte trame dell’Arte, a volte incredibilmente simili a dei romanzi noir, tornano da lunedì 15 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky), le inda...