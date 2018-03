Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez | il

Perquisito Pep Guardiola per trovare Carles Puigdemont : In Spagna è caccia alle streghe. Il Paese è ripiombato nel franchismo. Il nuovo spettro sono gli indipendentisti della Catalogna. La

Barcellona. Carles Puigdemont torna e chiede l’immunità : Continua il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona. Carles Puigdemont ha chiesto al presidente del Parlament di Barcellona, Roger Torrent,

Carles Puigdemont non potrà essere eletto presidente a distanza : Lo ha stabilito il Tribunale costituzionale spagnolo dopo avere esaminato un ricorso del governo: è una decisione che va capita The post Carles Puigdemont non potrà essere eletto presidente a distanza appeared first on Il Post.

Barcellona. Carles Puigdemont il 30 gennaio sarà di nuovo presidente : Madrid si ritrova di nuovo ko nella questione catalana. Nonostante le violenze, gli arresti, la repressione fascista, il vento di libertà della Catalunya spira forte. Barcellona va avanti verso la secessione. Il presidente del parlamento regionale Roger Torrent ha deciso di convocare martedì…Continua a leggere →

Carles Puigdemont bacia la bandiera spagnola. Il nazionalista lo gela : Una provocazione che Carles Puigdemont non ha accolto. A Copenaghen un giovane spagnolo ha avvicinato il presidente catalano uscente e gli ha consegnato la bandiera della monarchia spagnola. "Ti piace Puigdemont", ha esclamato il giovane porgendogli il vessillo. "Certo che mi piace", ha replicato. "E allora baciala".Puigdemont non si è sottratto e ha aggiunto: "Non ho nessun problema con la Spagna". "E questo non è un problema per ...

Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont : Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha deciso di non riattivare il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, come invece era stato chiesto dalla procura generale di Madrid. La richiesta della procura era stata inoltrata dopo che The post Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont appeared first on Il Post.

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è arrivato in Danimarca - rischia l’arresto : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è atterrato questa mattina a Copenaghen, in Danimarca, per assistere a una conferenza organizzata dal dipartimento di Scienze politiche dell’Università locale relativa alla situazione politica in Catalogna e al tema dell’indipendentismo. Puigdemont non usciva dal The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è arrivato in Danimarca, rischia l’arresto appeared first on ...

Barcellona. Carles Puigdemont governerà in esilio dal Belgio : Carles Puigdemont interviene dal suo esilio volontario in Belgio. Il leader secessionista è candidato alla rielezione e ha ripetuto di ritenere che “è possibile governare da Bruxelles“. Il leader catalano sottolinea che non potrebbe governare “dal carcere” dove Madrid lo vuole rinchiudere.…Continua a leggere →

Barcellona sfida Madrid. I separatisti rieleggeranno Carles Puigdemont : Mariano Rajoy dovrà di nuovo fare i conti con Carles Puigdemont. I separatisti hanno vinto le elezioni in Catalunya e quindi rieleggeranno il presidente in esilio. Madrid dovrà di nuovo fare i conti con il leader indipendentista che il 17 gennaio verrà rieletto…Continua a leggere →

Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna : Le due principali forze politiche indipendentiste catalane, Junts per Catalunya (JxCat) ed Esquerra Republicana (ERC), si sono accordate per dare la fiducia a Carles Puigdemont come nuovo presidente della Catalogna e per favorire la formazione di un ufficio di presidenza del Parlamento The post Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna appeared first on Il Post.

Barcellona chiede di restituire i pieni poteri a Carles Puigdemont : La Catalunya riprende il percorso verso l’indipendenza. La delegazione permanente del Parlamento della Catalogna, chiamata a gestire la transizione tra la vecchia Camera e quella uscita dal voto del 21 dicembre, ha approvato un ricorso contro l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione spagnola…Continua a leggere →