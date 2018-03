Carenza d’acqua a Nairobi | una minaccia per le fasce più disagiate della popolazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 marzo 2018) La capitale del Kenyasta attraversando un periodo diidrica che mina fortemente le condizioni di vita di 3 milioni e mezzo di abitanti. L’amministrazione cittadina ha dichiarato che a gennaio 2017 oltre mezzo milione di famiglie non aveva accesso all’acqua. I bassi livelli dello scorso anno hanno lasciato la città in una situazione di enorme difficoltà. La capitale rischia di vivere uno scenario simile a quello di Città del Capo in Sudafrica se le piogge di aprile non basteranno a far risalire i livelli delle riserve. Il livelloprincipale riserva d’acqua di, in prossimitàdiga Ndakaini, era sceso sotto la metà lo scorso anno, arrivando al 40%capacità massima a febbraio 2017. La difficile situazione ha portato a misure drastiche atte ad evitare una crisi ancora peggiore, quali il razionamento dell’acqua ad uso ...