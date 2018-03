CARABINIERE UCCIDE FIGLIE E SI SUICIDA Cosa ci serve oggi per accettare la realtà?

CARABINIERE UCCIDE le sue due bambine dopo aver ferito gravemente la moglie : Una tremenda tragedia è accaduta oggi a cisterna di Latina: un appuntato dei Carabinieri ha ucciso sua moglie e si è barricato in casa con le sue due bambine. dopo alcune ore di trattative con le forze dell'ordine, le ha uccise e si è sparato. I vicini di casa, scioccati, raccontano di un uomo tranquillo e non sanno spiegarsi come sia potuto accadere. Luigi Capasso, 44enne, era in servizio a Velletri e stamattina era rientrato in casa all'alba ...