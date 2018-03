Carabiniere di Latina spara alla moglie | uccide le figlie e si toglie la vita

Latina - Carabiniere spara alla moglie poi uccide le figlie nel sonno e si toglie la vita : Ha aspettato la moglie sotto casa e appena l'ha vista le ha spara to più colpi riducendola in fin di vita . Poi ha preso le chiavi dell'appartamento d alla borsa della donna, quella casa...

Latina - il Carabiniere si è suicidato : aveva già ucciso le bambine|La trattativa del negoziatore : L’appuntato, 44 anni, in servizio a Velletri, si stava separando. L’agguato alla moglie in garage. La donna è in gravi condizioni, ma vigile ed è ricoverata al San Camillo di Roma. Grande commozione in chi ha seguito la vicenda fin dalla prima mattina