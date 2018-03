Cancelo | ' Deluso quando non giocavo | ansia ma nel derby sarà grande Inter'

calciomercato

(Di giovedì 1 marzo 2018) Joaoha fame di vittoria nel. Il terzino portoghese dell'ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro il Milan: 'Non si tratta di egoismo, ma nessun calciatore è contentonon gioca. Non eroperché non, erocon ...