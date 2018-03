Caccia agli assassini di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio Cacciati dal M5s per governare da solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...

Inter e Bologna - squilli di rinascita : Juve a Caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli : Inter e Bologna, squilli di rinascita: Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter E Bologna- Il Bologna batte il Genoa e mette praticamente al sicuro il discorso salvezza. Gli uomini di Donadoni conquistano tre punti fondamentali ai danni di un Genoa poco lucido e poco attento in fase difensiva. Ritorno al ...

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : la Dea a Caccia di una rimonta storica per volare agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi sono stati piuttosto sfortunati nel sorteggio, pescando i tedeschi , ma all’andata hanno dimostrato di potersela giocare. Il pirotecnico 3-2 del Signal Iduna Park ha creato attesa per la gara di ritorno, in cui la squadra di Gasperini ha la ...

Militante di Forza Nuova legato e picchiato - è Caccia agli aggressori : Palermo, 21 feb. , Adnkronos, - Perquisizioni presso centri sociali ma anche presso abitazioni private di militanti a Palermo da parte della Polizia, che sarebbe sulle tracce dei responsabili della ...

Caccia agli aggressori del dirigente di Forza Nuova : Perquisizioni presso centri sociali ma anche presso abitazioni private di militanti a Palermo da parte della Polizia, che sarebbe sulle tracce dei responsabili della brutale aggressione al segretario ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per infuocare il ghiaccio : una Musa a Caccia di medaglie : Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il giorno della staffetta femminile. Le azzurre vanno a Caccia delle medaglie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importantissima giornata di gare nella Gangneung Ice Arena. Lo Short track torna in scena sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e lo fa con specialità in cui l’Italia spera di ottenere grandissimi risultati. Sarà il giorno della staffetta femminile dove le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti andranno a caccia di una medaglia ...

Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – I convocati dell’Italia : 26 azzurri a Caccia di medaglie. Presenti in 4 sport : Saranno 26 gli azzurri che comporranno la delegazione dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dal 9 al 18 marzo. Saremo Presenti in quattro discipline (para ice hockey, snowboard, sci alpino e sci nordico). Il nostro portabandiera sarà Florian Planker, 41enne alla sua sesta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Potremo contare sulla squadra di hockey composta da ben 17 atleti. Avremo poi quattro ...

Milano - Regionali : da Forza Italia il patto-natalità. Il Pd dà la Caccia agli indecisi : Giorgio Gori lancia la volata finale della sua campagna per strappare la Regione Lombardia al dominio ventennale del centrodestra. E lo fa con una chiamata alle armi dei suoi sostenitori, a cui chiede ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Visintin a Caccia delle medaglie! Iniziano gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Omar Visintin si gioca tutto! A Caccia delle medaglie : Omar Visintin va a caccia di una magnifica impresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La punta di diamante dello Snowboardcross italiano si presenta ai blocchi di speranza con il sogno di conquistare una medaglia, obiettivo assolutamente alla sua portata vista la sua elevata caratura tecnica e l’eccellente stagione disputata in cui ha ottenuto anche due vittorie in Coppa del Mondo. Su questa pista l’azzurro riuscì a ...

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete Cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...

Guerra fredda : quei Caccia russi fermati dagli aerei italiani : ... mentre la scorsa estate aveva destato qualche timore l'attraversamento del Baltico da parte del più grande sottomarino a propulsione nucleare al mondo , il Dmitri Donskoj, per prendere parte alla ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin è la più grande di sempre? Sarà Caccia alle 5 medaglie d’oro : Le Olimpiadi di PyeongChang 2018 potrebbero essere i Giochi di Mikaela Shiffrin. Come Michael Phelps fece la storia a Pechino conquistando otto ori alle Olimpiadi estive, così proverà a fare l’americana, che andrà a caccia del filotto nello sci alpino, partecipando, con chiare velleità di vittoria, a tutte e 5 le gare individuali. Qualcosa di impensabile per molti, che farebbero carte false per vincere una sola medaglia d’oro. Una ...