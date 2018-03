Buffon | addio “triste” come Totti e Del Piero? La colpa però è la loro…

GIGI Buffon A TIKI TAKA/ Tra il ritorno in Nazionale e l'addio alla Juventus : Il capitano della Juventus GIGI BUFFON, questa sera ospite a TIKI TAKA, ha accettato la proposta del ct GIGI Di Biagi di difendere la porta della Nazionale per le prossime gare.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Juventus, pazza idea Buffon: obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? Juventus, pazza idea Buffon- Continua a tener banco il futuro di Gigi Buffon. Addio al calcio a fine anno o ancora in campo per un'altra stagione? Ancora tutto da valutare. Lo stesso diretto interessato ha confermato che si incontrerà con il ...

D'Amico su Buffon : "Da tanto immagina l'addio al calcio. È pronto" : Tra passato e futuro. O meglio, tra futuro e passato. Perchè lei, e soprattutto lui, amano guardare al futuro senza crogiolarsi negli allori che furono. Lei è Ilaria D'Amico, conduttrice di Sky Calcio ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti 28 Gennaio 2018 e diretta : Gigi Buffon sull'addio alla Juventus : Che TEMPO che fa, Ospiti 28 Gennaio 2018: la neo senatrice a vita Liliana Segre, Gigi Buffon, Carlo Cracco ed Emma Marrone nel salotto di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Allegri sull'addio di Buffon : 'Smettere fa parte della vita' : Domani Gigi Buffon spegnerà 40 candeline e, da giorni, in tv e sui giornali è partito il tormentone su che farà e quando appenderà gli scarpini al chiodo il portierone della Nazionale . Tra i tanti ...

Juventus - Buffon salta il Genoa e dice addio al record di Maldini Buffon – Giornata fra il campo di Vinovo e il J|Medical per la Juventus. I giocatori si sono infatti sottoposti oggi a una serie di test di valutazione funzionale. TEST PER IL RECUPERO I test si sono svolti, per ognuno di loro, sia sul terreno del ...

Gigi Buffon - addio al record di Paolo Maldini : non giocherà neppure col Genoa - la matematica lo condanna : Un giorno triste per Gigi Buffon , che dice addio al record di Paolo Maldini di presenze in Serie A. Già, perché il portiere della Juventus , è quasi certo, non giocherà neppure contro il Genoa. E a ...

Buffon chiama Donnarumma : 'Vieni alla Juventus e non sbagli. L'addio di Bonucci? E' molto dispiaciuto' : Futuro , Allegri , Bonucci e Donnarumma : c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon a La Gazzetta dello Sport . Il numero uno della Juventus parte proprio dalla voglia di giocare ancora: 'Nessuno vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono arrivato a una tappa importante della mia vita e ...