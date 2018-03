Brexit | May | Tusk costruttivo

Scontro sulla Brexit per Irlanda. L'ira della May. Tusk risponde : se Londra ha idee migliori lo dica : 'sulla questione Brexit la Ue suggerisce una 'area comune' inIrlanda ma la premier May respinge l'idea perché'inaccettabile'.

Brexit - l'Ue annette l'Irlanda (e dà uno schiaffo alla May) : Londra - Due robusti schiaffi in faccia a Theresa May da parte dell'Europa. Un po' per stizza, data la mancanza di progressi nelle negoziazioni sulla Brexit, un po' per cercare di dare la sveglia al governo inglese: l'Irlanda del Nord sarà parte dell'unione doganale dell'Ue e la Corte di Giustizia Europea sarà l'arbitro per risolvere eventuali dispute legali tra Londra e Bruxelles sui futuri accordi diplomatici ...

Brexit - stop nella trattativa. Ue : “Nord Irlanda rimanga nell’unione doganale”. May : “Inaccettabile - minaccia a integrità” : Le trattative tra Londra e Bruxelles sulla Brexit registrano un nuovo stop. La proposta dell’Ue sui confini irlandesi, con la prospettiva di inserire la sola l’Irlanda del Nord senza il resto del Regno in “un’area comune” allineata alla normativa europea, è irricevibile. Lo ha detto Theresa May durante il question time di oggi alla Camera dei Comuni in risposta alla bozza di accordo nelle trattative per la Brexit presentata da Michel ...

Brexit - la bozza Ue : «Irlanda dell’Nord nell’Unione doganale». Per la May è irricevibile : Bruxelles ha proposto che per risolvere la controversa questione irlandese è necessario mantenere «una coerenza regolamentare» tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, in linea con un accordo tra Londra e Bruxelles raggiunto in dicembre. La proposta ha suscitato numerose critiche nel Regno Unito, a conferma di un negoziato difficilissimo...

