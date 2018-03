Brexit | l' Ue annette l' Irlanda e dà uno schiaffo alla May

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Londra - Due robusti schiaffi in faccia a Theresa May da parte dell'Europa. Un po' per stizza, data la mancanza di progressi nelle negoziazioni sulla, un po' per cercare di dare la sveglia al governo inglese: l'del Nord sarà parte dell'unione doganale dell'Ue e la Corte di Giustizia Europea sarà l'arbitro per risolvere eventuali dispute legali tra Londra e Bruxelles sui futuri accordi diplomatici che regoleranno la. Sono questi i due punti principali del trattato che l'Europa offrirebbe a Londra, illustrati ieri dal capo negoziatore europeo Michel Barnier. Una bozza di testo che dovrà essere approvata dal Consiglio Europeo e dal Parlamento, certo, ma che è la mossa dell'Unione per forzare la mano a un governo inglese quotidianamente impegnato a trovare un accordo interno tra i fautori di una harde l'ala più ...