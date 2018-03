Brexit - l'Ue annette l'Irlanda (e dà uno schiaffo alla May) : Londra - Due robusti schiaffi in faccia a Theresa May da parte dell'Europa. Un po' per stizza, data la mancanza di progressi nelle negoziazioni sulla Brexit, un po' per cercare di dare la sveglia al governo inglese: l'Irlanda del Nord sarà parte dell'unione doganale dell'Ue e la Corte di Giustizia Europea sarà l'arbitro per risolvere eventuali dispute legali tra Londra e Bruxelles sui futuri accordi diplomatici ...