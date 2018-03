Brad Pitt controfigura di Leonardo DiCaprio

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD/ Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino : i precedenti dei due : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino: ONCE UPON a TIME in HOLLYWOOD fa debuttare sul grande schermo insieme questi due splendidi attori, in passato protagonisti di un corto.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:15:00 GMT)

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Una coppia inedita che per la prima volta apparirà sul grande schermo. Quentin Tarantino li ha scelti per il suo Once upon a time in Hollywood, film in uscita nell’agosto del 2019. Della pellicola si sa ben poco, se non che avrà a che vedere con la storia di Charles Manson. Il regista però sottolinea che non sarà un biopic sulla vita del noto criminale statunitense. DiCaprio dovrebbe interpretare una ex star ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

Once Upon a Time in Hollywood - Tarantino con DiCaprio e Brad Pitt : Quentin Tarantino cala i suoi assi per il suo nuovo film Once Upon a Time in Hollywood, ossia ha convinto a partecipare alla sua nuova avventura star del calibro di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Si tratta di un tuffo nella Los Angeles del 1969, nella città degli Angeli quando fu uccisa Sharon Tate dalla “famiglia” di Charles Manson il 9 agosto del 1969. E il nuovo film uscirà appunto il 9 agosto del 2019, cinquanta anni dopo il ...

Brad Pitt e Jennifer Aniston : favola o business? : Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono conosciuti nel 1998 e il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2000, mentre la loro popolarità come “duo hollywoodiano” cresceva esponenzialmente. Li chiamavano “la coppia d’oro”: lei amatissima per il suo ruolo in “Friends”, e lui l’uomo più bello del mondo. I due convolarono a giuste nozze nel luglio del 2000 nella loro amata Malibù. La prima crisi arriva nel 2004, e la coppia si sfascia definitivamente un ...

Brad Pitt e Angelina Jolie nonostante la separazione avvenuta nel settembre 2016 non hanno abbandonato la loro proprietà vinicola in Francia : Brad Pitt e Angelina Jolie nonostante la separazione avvenuta nel settembre 2016 non hanno abbandonato la loro proprietà vinicola in Francia. A confermarlo il socio Marc Perrin. L'ex coppia più amata di Hollywood, nel 2008 ha acquistato e ristrutturato Château Miraval situato nel villaggio di Correns, appena a nord di Brignoles, nel sud della Francia. Il castello, oltre ad essere stato la location del matrimonio della coppia ...

Jennifer Aniston divorzia : "Lei e Brad Pitt si sentono regolarmente" : A fare notizia, più che il divorzio di Jennifer Aniston e Justin Theroux, è il possibile riavvicinamento tra l'attrice e l'ex marito Brad Pitt, con il quale si è sposata...

"Brad Pitt e Jennifer Aniston si scambiano messaggi". I rumors circolano e i fan sognano : Jennifer Aniston è da tempo in contatto con Brad Pitt. Secondo quanto sostiene la conduttrice di Entertainment Tonight, Nancy O'Dell, i due attori, un tempo marito e moglie, e ora di nuovo single e rispettivamente divorziati lei da Justin Theroux e lui da Angelina Jolie, non avrebbero mai smesso di cercarsi.La presentatrice che ha intervistato tutte e tre le celebrità, ha riferito: "Hanno i rispettivi numeri di telefoni e si ...

Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano/ Altra rottura dopo l'addio a Brad Pitt : Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano: l'attrice di Friends, nella nuova feste di donna single, festeggia il suo 49esimo compleanno insieme alle amiche più care.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:26:00 GMT)