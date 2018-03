Bonucci | ' Mi sono ritrovato | credo nel progetto Milan Champions possibile'

Milan - Montolivo : "Bonucci? Non ci sono problemi. Il 2018 sarà l'anno di Cutrone" : "Nessuno avrebbe mai immaginato tutte queste difficoltà, ma stiamo lavorando per lasciarci alle spalle il momento complicato. Per quanto mi riguarda, l'inizio di stagione è stato duro. Stare fuori non ...

FIFA 18 - 55 candidati per la squadra dell'anno : ci sono Buffon - Bonucci e Dybala - out Icardi e Higuain : Il collettivo dei votanti è stato scelto per rappresentare milioni di giocatori di EA SPORTS FIFA in tutto il mondo. I votanti riceveranno un'urna contenente una lista di 55 giocatori, nominati da EA ...

Calciomercato Milan; Mirabelli : ”I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma” : Bonucci e Donnarumma rimarranno al Milan. A confermarlo è il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Premium Sport. “I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma, in ottica mercato: abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. Lavorerò solo su qualche uscita”. Lo ha confermato il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Premium Sport. “Abbiamo mantenuto, nonostante le ...

Benatia : 'io non sono Bonucci! La Juventus vincerà. Dybala? In allenamento...' : Il difensore bianconero, protagonista anche ieri sera nel corso della gara vinta dalla Juventus sul campo dell'Hellas Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi. Queste le ...

Benatia : "Juve davanti a maggio. Bonucci? Io sono diverso" : Otto partite di fila da titolare, un solo gol subito. sono i numeri di Medhi Benatia, il difensore più in forma della squadra bianconera. A Verona contro l'Hellas un'altra buona prestazione dopo il ...

Bonucci : "Al Milan ho trovato difficoltà - ma dopo la squalifica mi sono ritrovato" : L'ex difensore della Juventus era arrivato in pompa magna all'ombra della Madonnina con i tifosi rossoneri felicissimi di essersi accaparrati uno dei migliori centrali del mondo. Le sue prestazioni ...

Milan - Bonucci : "Grazie alla squalifica mi sono ritrovato" : In una stagione difficile come quella che sta vivendo il Milan, le difficoltà di uno degli uomini simbolo del mercato estivo non potevano passare sotto traccia. Leonardo Bonucci, arrivato dalla ...

Il Milan prende di nuovo posizione su Bonucci : 'Trame oscure su di lui. Contatti con Conte sono normali' : Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i Contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio.