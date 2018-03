calcioweb.eu

: #Bonucci in tutta sincerità, inizio al Milan difficile: 'ho pensato, ma chi me l'ha fatta fare?' - CalcioWeb : #Bonucci in tutta sincerità, inizio al Milan difficile: 'ho pensato, ma chi me l'ha fatta fare?' - deatoffees : Il miglioramento fisico di tutta la squadra, il cambio di modulo sono state un toccasana per la solidità del Duo Bo… - OneloveSte : Se è nevicato sul mare è tutta colpa del goal di Bonucci. ?? #LazioMilan #LB19 #waitingfor -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Leonardosta vivendo un momento d’oro con il suoe ne ha parlato oggi a Sky sport. L’però non è stato dello stesso tenore rispetto alle ultime uscite positive dei rossoneri. “Ho sempre creduto in questo progetto, e anche nel mister Gattuso. Che è un mister preparato, capace di trasmetterci la fame che aveva da giocatore. Mi ricorda Conte. Nei primi mesi hoanche ‘ma chi mefatto fare?’, era il periodo in cui non riuscivo ad esprimermi al meglio. Poi mi sono ritrovato e ho lottato per non buttare in 3 mesi quello che avevo costruito negli anni precedenti. Ora sono super motivato per fare al meglio per il”.ha anche presentao un parallelo tra il suo attuale mister ale Conte, allenatori entrambi coriacei e di carattere. Adesso l’obiettivo primario è la Champions: “Ci crediamo e abbiamo le carte in ...