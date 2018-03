Bonino | sì Imu se per calo tasse

Elezioni : Bonino - Imu su redditi alti solo se per taglio tasse lavoro-imprese : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Emma Bonino, su Facebook, precisa la sue idee sul fronte fisco dopo che Matteo Renzi, questa mattina, ha detto che sul taglio dell’Imu e della Tasi sulla prima casa non si torna indietro. “Ricapitoliamo – puntualizza la leader di ‘+Europa’ – Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del ...

Elezioni : Renzi - Bonino è per Imu su prima casa? Non esiste : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Non esiste, non sta né in cielo né in terra, almeno per il Pd. Noi Imu e Tasi sulla prima casa le abbiamo tolte, e abbiamo tolto anche l’Imu per gli imbullonati”. Lo dice Matteo Renzi ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, commentando “la proposta di Emma Bonino di rimettere Imu e Tasi sulla prima casa”. L'articolo Elezioni: Renzi, Bonino è per Imu su prima casa? Non esiste sembra ...

Emma Bonino - il suicidio perfetto : 'Voglio reintrodurre l'Imu' : Il colpo di grazia al centrosinistra? Lo dà Emma Bonino . Già, perché la leader di +Europa ha detto chiare e tondo qual è il suo programma. Lo ha fatto a 24Mattino , su Radio 24. reintrodurre l'Imu ...

Dai tagli di spesa alle privatizzazioni selvagge - dal ritorno dell'Imu ai migranti : le radicali divergenze tra Renzi e Bonino : Emma Bonino in ascesa nei sondaggi, una preoccupazione per il Partito Democratico ma non solo. L'esponente radicale rischia infatti di diventare anche fonte di imbarazzo per i dem a causa delle posizioni chiare, ma considerate poco popolari, di +Europa su temi di primo piano come immigrazione, servizi pubblici, privatizzazioni e spesa pubblica. Come sta emergendo dall'entourage Renziano, la moderata crescita di Emma Bonino nei consensi degli ...