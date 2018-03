BMW - Nuove M Performance Parts per X2 | X3 e X4

quattroruote

(Di giovedì 1 marzo 2018) La BMW ha presentato la nuova gamma di Mdedicata alle ultime Suv presentate dalla Casa di Monaco. Le X2, X3 e X4 possono ora essere personalizzate con dettagli sportivi aggiuntivi, grafiche adesive, inedite finiture per gli interni e componenti realizzate di fibra di carbonio.Più sportive. Il nuovo catalogo Minclude diversi cerchi di lega che nel caso della X2 possono arrivare fino a 20" di diametro, contrariamente alle sorelle maggiori che possono montare anche dei 21". I tre modelli possono essere dotati dicalotte degli specchietti retrovisori esterni di fibra di carbonio, lo stesso materiale che, sulle X3 e X4, caratterizza anche i paddles e il nuovo volante sportivo rivestito di pelle e Alcantara. All'interno dell'abitacolo non mancano i tradizionali tappetini con logo M, così come le grafiche per la carrozzeria: i ...