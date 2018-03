Berlusconi | Tajani pronto a guidare il governo di centrodestra

Silvio Berlusconi : Antonio Tajani è candidato premier centrodestra : L'attuale Presidente del Parlamento Europeo, il nostro amico @Antonio_Tajani , ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il prossimo ...

Berlusconi : Tajani è candidato premier : 22.18 "Sono lieto di poter annunciare una buona notizia l'attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo afferma Silvio Berlusconi a Matrix su canale 5 annunciando la candidatura di Tajani a candidato alla premiership per Forza Italia. "Ho parlato con lui, prosegue Berlusconi, e mi ha detto che dopo il mio annuncio anche lui farà una ...

Silvio Berlusconi a Matrix : "Antonio Tajani ha sciolto la riserva - è pronto a guidare il prossimo governo di centrodestra" : "Sono lieto di annunciare che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite a Matrix su Canale 5.Al giornalista che gli chiedeva se è sicuro che Tajani ha dato la sua disponibilità, il Cav ha risposto: "Mi ha detto che dopo il mio annuncio confermerà con ...

Berlusconi ufficializza : il candidato premier è Tajani : «Il nostro primo nome è quello di Antonio Tajani, attuale presidente del Parlamento Europeo», ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite della Tribuna elettorale su Rai 2, parla del premier che proporrà dopo il voto in caso di vittoria....

Elezioni - Berlusconi : “Premier del centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...