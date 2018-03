Berlusconi | “Tajani ha sciolto le riserve | sarà il candidato premier del centrodestra” 

Elezioni - Berlusconi : “Tajani disponibile a fare il premier”. Fitto nel fuorionda : “Il M5s rischia di fare cappotto al Sud” : Antonio Tajani sarà il nome indicato da Forza Italia se il centrodestra avrà la maggioranza e gli azzurri saranno la prima forza della coalizione. L’annuncio è stato dato da Silvio Berlusconi durante un’intervista a Matrix, su Canale 5. Il presidente del Parlamento europeo, dice il leader di Forza Italia, “ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”. ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Centrodestra : Berlusconi - “Tajani nostro candidato. Vecchiette al voto!” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini COME Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Berlusconi : “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” : Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” sembra essere il primo su NewsGo.

ELEZIONI 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Berlusconi : “Tajani premier centrodestra? Candidato eccellente - farò il suo nome quando mi autorizzerà” : Alla stampa dichiara che “Silvio Berlusconi non ha eredi”, ma intanto si presenta a Roma in piena campagna elettorale e la sua investitura ufficiosa come Candidato presidente del Consiglio per il centrodestra sembra sempre più vicina. Il nome di Antonio Tajani, attualmente presidente del Parlamento europeo, lo fa oggi per l’ennesima volta Silvio Berlusconi: “Lui Candidato? Sono vincolato da lui, per l’altissima ...

Silvio Berlusconi/ Elezioni 2018 : “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio : scelto Stefano Parisi : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:09:00 GMT)

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...