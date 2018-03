Berlusconi | Non credo sia possibile cambiare la legge elettorale

Elezioni : Berlusconi - non si rivoterà tra 1 anno - verso governo stabile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Io sono sicuro che non si rivoterà tra un anno. C’è una nuova legge elettorale, per arrivare ad avere la maggioranza bisogna arrivare al 40%. Pd e M5S hanno un numero di adesioni inferiore al 30% non possono raggiungere quel 40% che può essere raggiunto solo dal centrodestra, in cui FI è il partito trainante. Avremo una maggioranza, potremo fare un governo stabile che duri per 5 anni”. Ne è ...

Silvio Berlusconi nonno per l'11esima volta. Barbara dà alla luce Francesco Amos : Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha partorito ieri sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri, 28 anni, manager del team di consulenza strategica di Deloitte. La coppia aveva festeggiato appena quindici ...

Berlusconi : M5s primo partito ma senza maggioranza - non governeranno : ... non li conosco, non hanno raggiunto una eccellenza che li porti alla visibilità, il suo è un governo dell'irrealtà: i Cinquestelle saranno la prima forza politica ma non avranno nessuna maggioranza ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Elezioni : Di Maio - in Europa temono me e non Berlusconi alleato con nemici Ue : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Come è possibile che a Bruxelles, negli altri Paesi europei si tema il Movimento 5 stelle e invece si stringa la mano a Berlusconi che nella sua coalizione ha Lega e Fratelli d’Italia, che sono gli alleati di Le Pen, Alternative fur Deutschland, Orban? Ieri la Meloni è andata da Orban. I nemici storici di Bruxelles, dell’establishment ce li hanno dentro la coalizione di centrodestra”. Lo ...

Elezioni - Berlusconi : “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con Casapound - né ora né dopo le elezioni” : “La nostra coalizione non ha nulla a che fare con Casapound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con Casapound né ora né dopo’ le Elezioni’. Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante il forum Facebook-Ansa, rispondendo a una domanda sulla disponibilità data nei giorni scorsi da Salvini a fare un’intesa con Casapound L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con ...

Berlusconi boccia le larghe intese : 'Non siamo la Germania' : "Noi non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizione" che in ...

Renzi : non daremo numeri per governo a M5S. Berlusconi? Segue estremisti : "Ritengo Di Maio incompetente, le loro idee non mi convincono. Il Partito Democratico farà l'opposizione" spiega il segretario del Pd. E sui migranti: "Evocare le paure ogni giorno non aiuta il Paese a essere più sicuro". Minniti: davanti a rischio estremismo servono stabilità e riforme

Berlusconi : “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” : Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” sembra essere il primo su NewsGo.

ELEZIONI 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)