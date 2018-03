: #Elezioni #Berlusconi, nessun governo di scopo o di unità nazionale - Agenzia_Ansa : #Elezioni #Berlusconi, nessun governo di scopo o di unità nazionale - Agenzia_Ansa : #Renzi: 'Se il #Pd perde non farò nessun passo indietro'. E su #Berlusconi: 'Fa promesse fantasmagoriche, il nostr… - berlusconi : Abbiamo pronto un decreto per cui chi assumerà un giovane disooccupato non dovrà pagare nessuna imposta e nessun co… -

"Io sono sicuro che non si rivoterà tra un anno." Così Silvioad Agorà. "Se il centrodestra non avesse la maggioranza,si riandrà a votare.dio di unità nazionale". "C'è una nuova legge elettorale, per arrivare ad avere la maggioranza bisogna arrivare al 40%; Pd e M5S hanno un numero di adesioni inferiore al 30% non possono raggiungere quel 40% che può essere raggiunto solo dal centrodestra in cui FI è il partito trainante.Avremo una maggioranza,potremo fare unstabile che duri per 5 anni".(Di giovedì 1 marzo 2018)