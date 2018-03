Berlusconi | nato il figlio di Barbara | 11esimo nipote per ex premier

Berlusconi ancora nonno - nato il quarto figlio di Barbara : è l'11esimo nipote di Silvio : ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e ...

Berlusconi-Salvini - accordo sui presidenti del Parlamento : chi guiderà Camera e Senato : Lo schema è già bell'e pronto. Chiuso sotto chiave ad Arcore, aspettando di vedere se davvero domenica il centrodestra vincerà e se Forza Italia avrà più voti della Lega. Ma prima di pensare al ...

Berlusconi : «M5S : pericolosa setta con quel pluricondannato di Genova» : Teatro Manzoni pieno a Milano per il comizio del leader di Forza Italia, nell’ultima domenica di campagna elettorale

Berlusconi contro la setta M5S : Prende ordini da un pluricondannato : Il Teatro Manzoni di Milano è pieno. Le persone che non sono riuscite a entrare ascoltano il discorso di Berlusconi davanti al maxischermo allestito nel foyer. In prima fila siedono i dirigenti di Forza Italia, tra cui Mariastella Gelmini e Paolo Romani, oltre ai candidati, come l’ex ad del Milan, Adriano Galliani. Di fianco a Licia Ronzulli siede la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale. Sul palco, insieme ad Attilio Fontana, ...

[Il retroscena] Il piano segreto di Berlusconi per la riabilitazione : da condannato a salvatore dell'Italia : Berlusconi sente la vittoria in tasca. I sondaggi sono vietati ma i leader politici ne maneggiano ogni giorno e anche più volte al giorno. Quelli nelle sue mani gli dicono che la maggioranza dei seggi ...

Quell'orologio da 1500 euro che Berlusconi regalò a Netanyahu ha rovinato la vita di una persona : "Licenziato" da Benyamin Netanyahu per un orologio regalato al primo ministro 15 anni fa da Silvio Berlusconi, allora premier, e girato al deposito di stato come vuole il protocollo israeliano. Lo ha raccontato alla polizia, secondo un servizio tv, Shlomo Filber all'epoca capo dell'ufficio di Netanyahu. Il premier ha però respinto la versione di Filber, diventato ora testimone di stato nell'indagine in corso sul premier per presunta ...

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Silvio Berlusconi a #Italia18 : «Di Maio è pericoloso - Renzi no. Ma ha governato male» La diretta video : Il leader di Forza Italia in studio con Tommaso Labate: parlerà di programma elettorale, degli alleati e dello scontro con i 5 Stelle

Silvio Berlusconi - lo studio riservato : al centrodestra manca solo un senatore. Ma occhio al M5s... : Ad Arcore sono tornate di moda le bandierine. Ricordate quelle di Emilio Fede? Ecco, solo che adesso sono di tre colori , se n'è aggiunto un terzo per i Cinquestelle, e vanno appuntate sulla mappa dei ...

Immigrati - Massimo Mallegni - futuro senatore di Berlusconi : 'L'unica soluzione è invadere l'Africa' : La soluzione all'emergenza Immigrati ? 'invadere l' Africa per fermare l' invasione dell'Italia e dell'Europa': è la proposta-provocazione di Massimo Mallegni , candidato capolista al Senato della ...

Abusivismo di necessità - la proposta di Berlusconi : "Possibile una sanatoria" : 'C'è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di Abusivismo di necessità, dico 'sì' solo se si restringe con il massimo rigore il concetto di necessità' . Ai microfoni di Radio24 Silvio ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...