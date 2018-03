Berlusconi | Escludo Governi di larghe intese

Renzi e Berlusconi escludono intese : 'si torni al voto senza una maggioranza' : Verso il voto del 4 marzo i leader di Forza Italia e Pd escludono possibili larghe intese. Luigi Di Maio, torna a spiegare che i pentastellati sono l'unica alternativa al governissimo

Berlusconi : escludo la grande coalizioneSalvini : niente governo con il centrosinistra : A Bruxelles il leader di Forza Italia garantisce la linea del centrodestra: "escludo la possibilità di una grande coalizione, avremo la maggioranza alla Camera e al Senato". Gli fa eco il leghista da Roma: "Noi non siamo disponibili a sostenere governi con il centrosinistra imposti dalla Ue".

Berlusconi : "Maroni al governo? Lo escludo""Come coalizione possiamo puntare al 45%" : Il leader di Forza Italia sul no di Maroni alla ricandidatura per le Regionali in Lombardia: "La sua è una scelta personale che rispetto. Lo dobbiamo ringraziare per il lavoro fatto. Fontana? Candidatura da valutare". "A due mesi dalle elezioni siamo al 40%, punto al 45% il 4 marzo"

Milan - Berlusconi : 'Tornare al comando? Lo escludo' : Nelle ultime settimane il quotidiano economico-finanziario del Regno Unito, Financial Times , ha prospettato problemi finanziari per il Milan , ma gli eventuali problemi del club non fanno cambiare ...