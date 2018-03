Berlusconi annuncia : 'Tajani sarà candidato premier - ha sciolto la riserva' : Antonio Tajani sarà il candidato del centrodestra a palazzo Chigi. Silvio Berlusconi l'ha annunciato parlando in tv a Matrix: 'Sono lieto di poter annunciare una buona notizia l'attuale presidente del ...

Silvio Berlusconi annuncia la manifestazione unitaria del centrodestra : "Si farà a Roma l'1 marzo" : La manifestazione unitaria del centrodestra in vista del voto del 4 marzo si farà. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi nel corso del Forum live Ansa-Facebook. "Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18", ha detto il Cav.Sul post voto, Berlusconi ha le idee chiare: niente larghe intese. "Noi - ha sottolineato - non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader ...

Berlusconi annuncia : "Querelo Di Maio" : 10.00 Sul rischio di "rigurgiti di fascismo", Berlusconi dice:"Per fortuna sono limitati, e non mi preoccupo, ma ci saranno se i cittadini non si sentono sicuri. Sono preoccupato per la sicurezza del Paese (...).Non ho mai detto di cacciare ma di rimpatriare.Razzismo? Non c'è ma potrebbe rinascere se non contrastiamo l'immigrazione clandestina".Così il leader FI,Berlusconi,a Radio Capital Berlusconi ha annunciato di avere incaricato i suoi ...

Berlusconi : 'Io reso incandidabile da una sentenza criminale'. E annuncia : 'Stop agli allevamenti di pellicce e ad animali nei circhi' : Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia intervenendo all'incontro del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla al museo della Scienza e della tecnologia. Tra i punti del programma ...