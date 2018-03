Berlusconi ancora nonno | nato il quarto figlio di Barbara | è l' 11esimo nipote di Silvio

Berlusconi : mi fido dei miei alleati. Grillini? Con loro crisi economica ancora più grave : Salvini intanto torna a ribadire che deve cambiare tutto nella politica europea: "Non c'è da strappare niente. Ma da affermare le nostre idee. Se alcuni poteri marci europei ci temono, fanno benissimo"

Berlusconi attacca ancora M5S : 'Hanno imparato presto a rubare' Di Maio : 'Lui pagava Cosa Nostra' : Queste le parole di Berlusconi, intervistato a 'Fatti e misfattì su Tgcom24: 'La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede ...

Elezioni : Berlusconi - leali se Salvini premier ma ancora non suo momento : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini “prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Dubbio’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, leali se Salvini premier ma ancora non suo momento sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Berlusconi : “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” : “Se spero ancora in Strasburgo? Me ne frego...“. Così Silvio Berlusconi ha tagliato corto, a margine dell’intervento all’Ance, in merito al verdetto della Corte di Strasburgo sulla sua incandidabilità. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancora uno strappo con Salvini - Berlusconi benedice la Fornero : "Giusto andare in pensione più tardi o saltano i conti" : "Con l'entrata in vigore della Fornero, abbiamo spostato l'età pensionabile a 67 anni, giustissimo. Perché, dato che per fortuna l'aspettativa di vita degli italiani sale, se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps". Lo ha ribadito il leader di FI, Silvio Berlusconi, rispondendo al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che gli aveva espresso preoccupazione per la richiesta della Lega di cancellare la ...

Berlusconi/ Impegno con gli italiani - la mossa che funziona ancora dopo 17 anni : Silvio BERLUSCONI ha firmato un Impegno con gli italiani nello studio di Porta a porta. Una mossa che dimostra la forza che ha ancora l'ex Premier. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:02:00 GMT)ELEZIONI E PROMESSE/ I soldi pubblici e la lezione della Thatcher, di M. BiscellaTASSA PER LE PROVINCE/ L'antipasto delle brutte sorprese della campagna elettorale, di S. Luciano

Berlusconi parla ancora di Milan : la solita solfa propinata a Gattuso : Le elezioni sono alle porte e come per incanto Silvio Berlusconi inizia a parlare quasi giornalmente del Milan. L’ex patron rossonero vuole far “sentire” la sua vicinanza ai tifosi, forse anche per far risuonare il proprio nome nelle menti dei supporters a poche settimane dalle elezioni. Ma tant’è, fatto sta che anche oggi Berlusconi ha parlato di Milan, con la sua solita solfa sulle due punte non schierate da Gattuso. ...

Divorzio Berlusconi-Lario : la partita è ancora aperta : La partita di Veronica Lario in Cassazione si gioca su due binari: il passato e il futuro. Per il futuro la ex Signora Berlusconi reclama per sé un assegno divorzile, mettendo in evidenza tutte le ...

Berlusconi : 'L'Italia ha ancora bisogno di me - la politica mi fa schifo - ma si deve votare' : Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare quindi dico a chi vota M5s di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande di restare a casa e non ...

Berlusconi : 'L'Italia ha ancora bisogno di me' : 'Sento il dovere di esserci', come 'nel '94. Non vedo in giro delle personalità che possono fare quel che ho fatto io', anche se 'ci sono altre personalità che possono ben governare il paese. Sento ...

La profezia di Berlusconi "Silvio trionfa ancora" : Quando torneremo al governo daremo subito una risposta concreta e con la flat tax faremo ripartire l'economia e assumeremo subito provvedimenti concreti: le aziende che assumeranno un giovane ...

La profezia di Berlusconi Silvio trionfa ancora : «I giornali del 5 marzo? Io sogno che i titoli siano: Silvio trionfa ancora». Silvio Berlusconi, intervistato da Studio Aperto su Retequattro si proietta sul giorno successivo al verdetto elettorale e «vota» il suo titolo preferito, quello che racconta di una sua nuova vittoria alle Politiche del 4 marzo. Ma al netto degli auspici giornalistici, il presidente di Forza Italia si concentra soprattutto sul ...

Berlusconi - il «nonno d’Italia» affaticato. L’esperto : «Non è più immortale ma piace ancora» : «Berlusconi nonno? Geniale. Il nonno è la parte buona del padre, mentre quest’ultimo è carico di infinite ambivalenze, di amore e odio, di desideri incestuosi e sessualità negata e a volte tragicamente agita. Il nonno è ciò che resta del padre quando il padre perde una parte delle sue caratteristiche negative di persona che esercita il potere, l’autorità». Enrico Pozzi, docente di Psicologia Sociale all’Università La Sapienza, ...