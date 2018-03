BENJI E FEDE DA CATTELAN “I politici non sono interessati ai giovani e così i giovani li

Come partecipare all’evento di BENJI e Fede per Siamo solo Noise a Milano : i dettagli : L'evento di Benji e Fede per Siamo solo Noise a Milano inaugura l'uscita del nuovo album prevista per il 2 marzo. Il duo modenese si prepara ad affrontare il ritorno sul mercato in grande stile, con un giro in bus per la metropoli lombarda con i pochi fan che si aggiudicheranno la possibilità di partecipare. L'iscrizione è aperta a tutti ma è soggetta a scadenza. Tutti coloro che vogliono prendere parte all'evento possono farlo fino al 28 ...

BENJI e Fede giudici e concorrenti di un talent show nel video ufficiale di On Demand feat. Shade con Diletta Leotta e Danti : Nel video ufficiale di On Demand, Benji e Fede sono aspiranti concorrenti di un talent show e, al tempo stesso, giudici. In giuria siedono anche Diletta Leotta e Shade, che duetta con Benji e Fede nel nuovo singolo che anticipa il loro terzo progetto discografico di inediti dal titolo Siamo Solo Noise. Il duo di Modena, che ha avuto successo senza partecipare ad un talent show, propone un'ironica parodia. Benji e Fede hanno rilasciato On ...

Buon compleanno Federico Rossi : festeggia aspettando “Siamo Solo Noise” di BENJI & Fede : Tanti, tanti auguri a Federico Rossi: oggi compie 24 anni! Quale modo migliore di festeggiare se non con l’arrivo di un nuovo singolo e un nuovo album? Ti raccontiamo nel video cos’hanno in serbo Benji & Fede per i pRossimi giorni. [arc id=”9484ba6d-b04f-4c51-87c6-7ff8f7da785e”] Se sei curioso di approfondire la tracklist di “Siamo Solo Noise“, qui trovi i titoli delle canzoni per ogni versione del ...

L’instore tour di BENJI e Fede per Siamo Solo Noise : le prime date degli eventi firmacopie : L'instore tour di Benji e Fede per il nuovo album, Siamo Solo Noise, inizierà il prossimo 2 marzo, giorno del rilascio del nuovo progetto discografico del duo modenese. L'instore tour di Benji e Fede inizierà proprio dalla loro città Natale: sarà Modena ad accoglierli venerdì 2 marzo in un evento al Centro Commerciale La Rotonda. A seguire, i due artisti sono attesi a Napoli, Milano, Roma, Bari e Brescia prima di toccare Torino, Palermo e ...

BENJI & Fede : ecco la tracklist di “Siamo Solo Noise” : Il nuovo album di Benji & Fede “Siamo Solo noise” – clicca qui per scoprire perché si intitola così – verrà pubblicato venerdì 2 marzo e sarà disponibile in 2 versioni, una standard e deluxe, oltre a quella digitale e LP. Curioso di sapere quale sarà la tracklist del disco? eccoti accontentato! Standard (12 canzoni) Da grande Incendio On Demand feat. Shade Niente di speciale XX settembre Sempre Moscow mule Siamo ...

On Demand di BENJI e Fede con Shade - in arrivo il duetto che anticipa l’album Siamo Solo Noise : On Demand di Benji e Fede con Shade è il duetto inedito in arrivo venerdì 23 febbraio sulla piattaforma streaming Spotify. Il nuovo singolo On Demand di Benji e Fede con Shade anticipa l'album del duo italiano dal titolo Siamo Solo Noise, annunciato a gran sorpresa nei giorni scorsi e in uscita il prossimo 2 marzo. Il duetto tra Benji e Fede e Shade è stato annunciato attraverso un divertente video pubblicato su Youtube, che mostra il ...

BENJI & Fede hanno spiegato perché il nuovo album si intitola “Siamo Solo Noise” : Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio Benji & Fede hanno annunciato al mondo intero l’uscita del loro nuovo album di inediti “Siamo Solo noise”, in arrivo venerdì 2 marzo. Se sei tra i fan che si sono domandati perché è stato scelto proprio questo titolo, il video che hanno postato Benji & Fede sui loro social fa proprio al caso tuo. Nella clip i due ragazzi spiegano molto bene il motivo della loro ...

BENJI & Fede : il nuovo album “Siamo Solo Noise” arriverà a marzo : Benji & Fede hanno svelato titolo e data di uscita del loro nuovo album di inediti. Si chiama “Siamo Solo Noise” e sarà disponibile ovunque da venerdì 2 marzo. Il nostro nuovo album – Siamo Solo Noise – Fuori dal 2 marzo in tutti i negozi di dischi. #SiamoSoloNoise pic.twitter.com/4ClHWcbm5W — Benji & Fede (@BenjieFede) 15 febbraio 2018 Il grande annuncio è stato dato nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio da ...

Siamo solo noise è il nuovo album di BENJI e Fede in arrivo a marzo : Si intitola Siamo solo noise il nuovo album di inediti di Benji e Fede. Il terzo progetto discografico del suo modenese arriverà nei negozi di musica e in digital download dal prossimo 2 marzo, come annunciato dagli stessi artisti oggi sui social network. Sono stati gli stessi Benji e Fede a comunicare ai fan le prime notizie sul loro nuovo disco di inediti, il terzo della loro carriera. Dopo il successo dell’esordio con 20:05 e del ...

90 Special su Italia 1: l'invito a Benji e Fede ha fatto storcere il naso a qualcuno La presenza di Benji e Fede a 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino, ha diviso in due il pubblico. Da un lato c'è chi non vedeva l'ora di ammirare di nuovo in tv Benjamin Mascolo e […]

BENJI e Fede a 90 Special omaggiano i mitici Lunapop in 50 Special e ricordano Tira e molla (video) : Benji e Fede a 90 Special conquistano il palco con il più grande successo dei Lunapop, 50 Special. Il duo modenese non può che vivere dei ricordi di quegli anni, dal momento che ne hanno potuti vivere solamente una metà e anche da molto piccoli. La loro presenza in studio è quindi utile per spiegare cosa abbiano rappresentato gli anni 90 sotto il profilo musicale ma anche televisivo, tanto che sono stati chiamati a rievocare il gioco Tira e ...

Jovanotti e BENJI e Fede tra gli ospiti di 90 Special al via dal 17 gennaio con Nicola Savino : Anche Jovanotti e Benji e Fede tra gli ospiti di 90 Special, in prima serata su Italia1. Il nuovo show di Nicola Savino debutta a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno e si presenta come uno spettacolo imperdibile nel quale si ripercorreranno tutti i momenti più emozionanti di un decennio che ha fatto la storia della musica, del cinema e della televisione. Il racconto si svolgerà tra passato e presente con il chiaro intento di far ...