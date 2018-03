Basket | Eurolega 2018 | Milano torna alla vittoria L’Olimpia vince lo scontro diretto con

Olimpia Milano Anadolu Efes/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Olimpia Milano Anadolu Efes Streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo al Forum nella Eurolega di basket (oggi 1 marzo)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Beretta Famila Schio lotta ma non basta - la Dynamo Kursk è troppo forte : Dopo il successo di Coppa Italia, brusco stop per il Beretta Famila Schio nei quarti di finale di Eurolega di Basket femminile 2017-2018: la formazione italiana è uscita sconfitta dal match di andata con la Dynamo Kursk valido per i quarti di finale. La squadra russa, imbattuta nella massima competizione continentale dalla prima parte della scorsa stagione, si è imposta per 73-61, e Schio è quantomeno riuscita a tenere aperto uno spiraglio per ...

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce troppo più forte - Milano cade ad Istanbul : Dopo la netta sconfitta in Coppa Italia contro Cantù, Milano sprofonda anche ad Istanbul contro il Fenerbahce. I Campioni d’Europa in carica si impongono 89-70 al termine di una partita che hanno controllato fin dal secondo quarto, quando hanno costruito l’allungo decisivo. In casa Olimpia si salva solo Vladimir Micov, autore di 19 punti e miglior marcatore dell’incontro, mentre per il Fenerbache il top scorer è Jason Thompson ...

Fenerbahce-Milano - Eurolega Basket 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la fallimentare Final Eight di Coppa Italia, con l’eliminazione nei quarti di finale nel derby contro Cantù, l’Olimpia Milano torna in campo giovedì 22 Febbraio e lo fa in Eurolega. L’Armani Exchange volerà in Turchia in casa del Fenerbahce, contro i Campioni d’Europa in carica, in un match che sulla carta non vede la squadra di Simone Pianigiani avere grandi speranze di vittoria. Milano ha comunque bisogno di una ...

Basket - Eurolega : il Cska k.o. a Valencia Olympiacos e Fenerbahce si avvicinano : Ventiduesimo turno di Eurolega con qualche sorpresa. la partita - L'Olympiacos passa in volata sul campo del Real Madrid, stacca in classifica gli spagnoli, con cui si porta 2-0 negli scontri diretti. ...

Basket - Eurolega : Milano senza difesa - vince la Stella Rossa 100-89 : Milano torna sulla terra e interrompe un serie positiva che l'aveva vista vincere tre delle ultime quattro partite in Europa, cedendo 100-89 alla Stella Rossa nel 22° turno di Eurolega . Alla ...

Basket - Eurolega : Stella Rossa-Milano 100-89 : Milano si ferma a Belgrado, sconfitta dalla Stella Rossa 100-89 nella seconda delle tre trasferte consecutive. La difesa è ancora una volta la nota dolente dei biancorossi: 50 punti concessi nel primo ...

Basket - Eurolega 2018 : la Stella Rossa segna 100 punti e Milano cade a Belgrado : Brutta sconfitta per l’Olimpia Milano a Belgrado. La Stella Rossa vince 100-89 al termine di una partita che ha visto i serbi in controllo e con la squadra di Simone Pianigiani che ha dovuto inseguire per quasi tutta la partita. All’Armani non riesce la terza vittoria consecutiva in trasferta e soprattutto Milano manca un importantissimo aggancio in classifica alla Stella Rossa. A Milano non bastano i 17 punti di Mindaugas Kuzminskas ...

Basket - Eurolega 2018 : Stella Rossa-Milano. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Dopo la vittoria in casa del Barcellona, nuovo impegno in trasferta per l’Olimpia Milano nella 22a giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani volerà in Serbia a Belgrado per fare visita alla Stella Rossa. Si gioca venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00 ed è una sfida molto importante per l’Armani Exchange, che ha l’occasione di migliorare ulteriormente la sua classifica. Nelle ultime quattro giornata, infatti, Milano ha ...