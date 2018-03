Barbra Streisand - cane clonato/ Il Coton de Tulear della cantante ''rivive'' : la nota stampa della PETA : Barbra Streisand, cane clonato: l'artista decide di far ''rivive'' il suo amato Coton de Tulear Samantha in altri due cuccioli dal nome Miss Violet e Miss Scarlett. La rivelazione a Variety.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:25:00 GMT)

Barbra Streisand ha clonato il suo cane - due volte : “Aspetto per vedere se i cuccioli avranno gli stessi occhi di Samantha” : Hello, Dolly!. La clonazione è da oggi materia anche per il mondo di attrici e attori di Hollywood. La 75enne Barbra Streisand ha infatti clonato il suo cane. Lo ha spiegato in una lunga intervista rilasciata a Variety. La protagonista de Il Principe delle maree e Come eravamo ha colto l’occasione di una lunga chiacchierata con l’inviato della bibbia del cinema Usa, Ramin Setodeeh, per far sapere che i due nuovi cagnolini con cui convive nella ...

Barbra Streisand ha clonato il suo cane : Barbra Streisand è già passata alla storia per le sue canzoni (e non solo). Ma adesso la cantante e attrice, 75 anni, aggiunge un tassello al suo già lungo e inimitabile curriculum. In un’intervista a Variety, l’interprete di Send in the clowns ha rivelato di aver fatto clonare la sua cagnolina Samantha, scomparsa lo scorso maggio dopo 14 anni trascorsi insieme. Così oggi Barbra ha in casa due piccoli cloni del suo amato cane, ...

Barbra Streisand - le foto dell'artista : Barbra Streisand è da decenni una delle artiste più amate nel campo della musica e del cinema. Ha saputo interpretare diverse epoche del mondo dello spettacolo con il suo istinto e il suo talento. Negli ultimi tempi, la sua verve comica è molto apprezzata dal pubblico.

