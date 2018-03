Barbara Berlusconi ha dato alla luce Francesco Amos

LORENZO GUERRIERI/ Il compagno di Barbara Berlusconi papà per la seconda volta : tre grandi amori : LORENZO GUERRIERI, chi è il compagno di Barbara Berlusconi? Il 29enne è oggi diventato papà per la seconda volta di un maschietto, Francesco Amos.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:45:00 GMT)

Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi : Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quarta volta, è nato il piccolo Francesco Amos. Barbara Berlusconi ha partorito mercoledì sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri. Francesco Amos è l’undicesimo nipote di Silvio Berlusconi. La coppia aveva festeggiato appena quindici mesi fa l’arrivo di un altro maschietto, Leone. Barbara Berlusconi è madre anche di ...

Barbara Berlusconi di nuovo mamma : è nato Francesco Amos : Un altro fiocco azzurro in casa Berlusconi. Barbara, 33 anni, ha dato il benvenuto a Francesco Amos, venuto al mondo il 28 febbraio in una clinica svizzera. È il secondo figlio con il compagno Lorenzo Guerrieri, 28, che arriva dopo quattro anni d’amore, e il primogenito Leone, un anno. LEGGI ANCHELa vera storia di Mariano Di Vaio, re degli influencer La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è mamma anche di Alessandro, 9, e Giorgio, ...

È nato Francesco Amos - quarto figlio di Barbara Berlusconi : È di nuovo un fiocco azzurro nella famiglia Berlusconi, per la nascita del quarto figlio di Barbara. La 33enne presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio e di Veronica Lario, ha dato alla luce ieri sera il suo Francesco Amos.Il nuovo nato è venuto alla luce in una clinica svizzera, dove Barbara aveva scelto di partorire. È il secondo figlio avuto dalla relazione con il 28enne Lorenzo Guerrieri, manager del team di consulenza ...

Silvio Berlusconi nonno per l'11esima volta. Barbara dà alla luce Francesco Amos : Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha partorito ieri sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri, 28 anni, manager del team di consulenza strategica di Deloitte. La coppia aveva festeggiato appena quindici ...

Berlusconi : nato il figlio di Barbara - 11esimo nipote per ex premier : Milano, 1 mar. (AdnKronos) – Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi: la figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, ha dato alla luce il suo quarto figlio, Francesco Amos. La presidente della Fondazione Milan ha partorito ieri sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri. La coppia aveva già festeggiato l’arrivo di un altro maschietto, Leone, nato nel novembre 2016. ...

Barbara D'Urso richiamata dall'Agcom dopo l'intervista a Silvio Berlusconi : Barbara D’Urso aveva intuito che per Domenica Live sarebbe arrivata la stangata. In questo caso l’Auditel non c’entra nulla con il talk show condotto da Carmelita che è finito nel mirino dell’Agcom. dopo aver intervistato il presidente del consiglio Gentiloni, la conduttrice ha dato spazio al leader di Forza Italia. Come in precedenti occasioni Silvio Berlusconi è stato un fiume in piena con la D’Urso che ha interrotto in pochissime circostanze ...