Barbara Berlusconi di nuovo mamma | è nato il quarto figlio

Berlusconi ancora nonno - nato il quarto figlio di Barbara : è l'11esimo nipote di Silvio : ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e ...

Berlusconi : nato il figlio di Barbara - 11esimo nipote per ex premier : Milano, 1 mar. (AdnKronos) – Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi: la figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, ha dato alla luce il suo quarto figlio, Francesco Amos. La presidente della Fondazione Milan ha partorito ieri sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri. La coppia aveva già festeggiato l’arrivo di un altro maschietto, Leone, nato nel novembre 2016. ...

Barbara D'Urso richiamata dall'Agcom dopo l'intervista a Silvio Berlusconi : Barbara D’Urso aveva intuito che per Domenica Live sarebbe arrivata la stangata. In questo caso l’Auditel non c’entra nulla con il talk show condotto da Carmelita che è finito nel mirino dell’Agcom. dopo aver intervistato il presidente del consiglio Gentiloni, la conduttrice ha dato spazio al leader di Forza Italia. Come in precedenti occasioni Silvio Berlusconi è stato un fiume in piena con la D’Urso che ha interrotto in pochissime circostanze ...

Silvio Berlusconi - il retroscena da Barbara D'Urso : l'incontro con Paolo Gentiloni : Si sono incrociati dietro le quinte a Domenica Live su Canale 5 Silvio Berlusconi e Paolo Gentiloni , entrambi ospiti di Barbara D'Urso . I due leader del centrodestra e del centrosinistra, rivela il ...

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Alessandro Di Battista e famiglia in viaggio verso Barbara D'Urso : obiettivo convincere i berlusconiani : "Siamo sul treno, stiamo andando a Milano. Oggi sono ospite della Barbara D'Urso, speriamo di convincere qualche berlusconiano". In un video pubblicato su Facebook, Alessandro Di Battista racconta così il suo viaggio verso Milano, dove sarà ospite nel salotto televisivo di Domenica Live. A fianco di Di Battista, sul treno, la compagna Sahra e il figlio Andrea.

Domenica Live/ Anticipazioni : Alessandro Di Battista da Barbara d’Urso dopo Berlusconi (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica Live, Anticipazioni puntata 21 gennaio 2018: quali gli ospiti di Barbara d'Urso? Alessandro Di Battista arriva su Canale 5 dopo la precedente ospitata di Berlusconi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Barbara D'Urso ospita Alessandro Di Battista : il grillino per la prima volta nella tana berlusconiana : Si parlerà di politica, viste le imminenti elezioni, anche se Di Battista non è candidato, ma sarà anche un'intervista a cuore aperto: Dibba è diventato recentemente padre e questo fatto lo ha molto ...