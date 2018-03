Balotelli-Juve | Raiola svela | ' Contatti anche con il club bianconero'

Balotelli ‘chiama’ la Juventus : messaggio di mercato ai bianconeri - importante indizio [FOTO] : 1/17 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Occasione Balotelli a parametro zero : la Juve ci pensa eccome - il Napoli prepara l’offerta - Raiola riflette : Balotelli is back. Dopo l’ottima stagione passata con la maglia del Nizza, ‘SuperMario’ anche quest’anno si sta confermando su alti livelli trascinando il club francese a suon di goal. Per l’attaccante ex Liverpool parlano i numeri: 24 presenze stagionali e 18 reti messe a segno. Entrando più nel dettaglio, in Ligue 1 sono 16 le presenze e 12 i goal segnati. Balotelli sta dimostrando di essere tornato ai livelli di ...

Calciomercato Juventus - clamorose dichiarazioni di Marotta su Balotelli Video : Nonostante la #Juventus abbia il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo alla sorprendente Lazio di Simone Inzaghi e davanti al Napoli capolista, nelle ultime partite i bianconeri hanno faticato a trovare con continuita' la via del gol. Se nel girone d'andata molte volte era stato proprio l'attacco a regalare punti ai bianconeri, ora, come successo anche negli scorsi anni, è la difesa, comandata dal marocchino Benatia, a permettere ...

Nonostante la Juventus abbia il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo alla sorprendente Lazio di Simone Inzaghi e davanti al Napoli capolista, nelle ultime partite i bianconeri hanno faticato a trovare con continuità la via del gol. Se nel girone d'andata molte volte era stato proprio l'attacco a regalare punti ai bianconeri, ora, come successo anche negli scorsi anni, è la difesa, comandata dal marocchino Benatia, a permettere

Marotta : 'Balotelli alla Juve? C'è affetto - ma la verità è un'altra' : 'Le voci su Balotelli? C'è affetto e stima per questo ragazzo, ma è una notizia da fantacalcio, una bufala'. Così Beppe Marotta a Premium Sport : 'Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla Juventus'.

Juve - Marotta : 'Emre Can? Non è detto che arrivi. Su de Vrij e Balotelli...' : L'ad della Juventus Beppe Marotta ha parlato di mercato a Premium Sport prima della sfida con il Genoa: 'Le voci su Balotelli ? C'è affetto e stima per questo ragazzo, ma è una notizia da fantacalcio, una bufala. Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla ...

Juventus - Marotta svela : “Balotelli - De Vrij ed Emre Can - vi dico tutto” - poi replica a Sarri su Politano : Prima del fischio d’inizio del match con il Genoa, l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, replicando a Sarri sulla vicenda Politano: “Politano è del Sassuolo. Io ho solo detto che è una società solida e che non deve cedere per forza. Non intendevo altro. Il nostro obiettivo di questi anni era quello di consolidare la rosa ed è quello che abbiamo ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - la Juventus pensa a Balotelli : Roma - La Roma sta per piazzare la doppietta in uscita Dzeko-Emerson Palmieri. Il Chelsea ha accettato le condizioni dei giallorossi, ovvero 50 milioni + 10 di bonus. Un'offerta importante che ...

