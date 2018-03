Auto | Fca | meno vendite a febbraio Ben al di sotto della media italiana

Auto : Francia - a febbraio vendite +4 - 3% - Fca +13 - 8% : Parigi, 1 mar. , AdnKronos, A febbraio le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 168.897 unità, hanno registrato una crescita del 4,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo rende noto il ...

Auto : Francia - a febbraio vendite +4 - 3% - Fca +13 - 8% : Parigi, 1 mar. (AdnKronos) – A febbraio le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 168.897 unità, hanno registrato una crescita del 4,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto francese. Nei primi due mesi le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 325.743 unità, hanno registrato una progressione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.A febbraio buona ...

FCA pronta ad abbandonare Auto diesel entro 2022. Lo rivela il Financial Times : Ridurre le emissioni di sostanze inquinanti per l’ambiente è un traguardo fondamentale per ridurre l’enorme livello che l’inquinamento ha raggiunto in questi anni a livello globale, e considerato il numero sempre maggiore di veicoli che si muovono nelle strade di tutto il mondo è necessario che i principali produttori del settore concentrino la propria attenzione su tecnologie meno dannose per l’ambiente. Sono già ...

Dal 2022 Fca cambia tutto : darà l'addio alle Auto diesel : "Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022". Per il momento non è un annuncio ufficiale. Anzi, si tratta di un'indiscrezione (non confermata) riportata dal Financial Times secondo cui il gruppo torinese avrebbe optato per questa soluzione a causa del crollo della domanda e dei costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.Secondo il Financial Times, la ...

"Fca dirà addio al diesel per le Auto entro il 2022". Lo rivela il Financial Times : Fiat Chrysler "scaricherà" i motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022 in seguito al crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Fca annuncerà la decisione di dire addio al diesel nel corso della presentazione del piano industriale l'1 giugno. Secondo il Financial Times, Fca ...

