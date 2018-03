Auto | diesel stop | ecco quale sarà il destino del carburante

Auto : quale sarà il futuro dei motori diesel : L'industria Automotive sembra ormai decisa ad abbandonare questo tipo di alimentazione, ma il processo avverrà molto lentamente

Cosa fare con le Auto diesel? In Germania decideranno i comuni : I livelli di emissioni da diesel nell'aria della città sono un tema 'sensibile' in Germania, soprattutto da quando la più grande casa automobilistica del mondo, la Volkswagen

Smog - divieto Auto diesel : Roma dal 2024 - Milano dal 2030 : La fine del motore diesel sembra sempre più vicina, non solo per lo stop di Toyota, ma anche a sentire le dichiarazioni dei sindaci delle capitali più importanti del mondo. Dopo Atene, Barcellona, Città del Messico, Londra e Parigi, anche Roma si è aggiunta all’elenco “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che dal 2024 nel centro città di Roma sarà vietato l’uso di auto ...

Auto diesel VIETATE IN GERMANIA?/ Roma - Milano ed Europa : “città possono bloccarne circolazione” : Motori DIESEL vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi AUTOmobilistici riflettono. I casi in Germania a Roma e a Milano(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:45:00 GMT)

STOP AI DIESEL IN CITTÀ/ La scelta keynesiana che giova ai produttori di Auto : Dalla Germania arriva la notizia di possibili STOP alla circolazione delle auto DIESEL in CITTÀ, che Roma potrebbe attuare -ha detto Virginia Raggi - dal 2024. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:44:00 GMT)FCA/ Tutti i dubbi e le domande sull'addio al DIESEL, di F. OppedisanoSPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli "azzardi" di Vivendi e l'incognita Mediaset, di S. Luciano

Ecco perché vietare le Auto diesel non ci libererà dal petrolio : La mobilità elettrica è destinata a cambiare il mondo. Ma l'idea che possiamo liberarci facilmente dal petrolio è una chimera, così come la speranza di non dover più dipendere dai ricatti dei fornitori di materie prime.

La Germania e la svolta sulle Auto diesel : "Le città possono vietarne la circolazione" : La Corte federale di Lipsia non ha imposto dei divieti ma ha stabilito che i municipi possono farlo; e li ha però avvertiti che dovranno "esercitare proporzionalità" e che qualunque taglio dovrà essere introdotto gradualmente, partendo dai modelli più vecchi, e prevedere delle eccezioni. Prudente Angela Merkel: "Decisione che riguarda solo singole città"

Diesel addio - come cambierà l'industria dell'Auto dopo la sentenza tedesca : La sentenza del Tribunale amministrativo federale tedesco che consente alle città di vietare i motori Diesel (tranne quelli di ultima generazione) nei centri urbani è destinata ad accelerare una tendenza già in atto tra i grandi costruttori:?quella di una graduale uscita dalle auto alimentate a gasolio...

Svolta in Germania - le città possono vietare Auto diesel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare Auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.

Svolta 'verde' in Germania - i comuni possono vietare le Auto diesel : I comuni tedeschi potranno imporre il divieto alla circolazione dei veicoli diesel più inquinanti, senza la necessità di una legge nazionale: l'ha deciso la Corte amministrativa federale di Lipsia, ...

Smog - Corte suprema Germania : ok al blocco delle Auto diesel : Le città tedesche sono libere di vietare la circolazione delle auto diesel. Lo ha stabilito una sentenza della Corte suprema, e il verdetto potrebbe avere effetti di ampia portata sull’industria automobilistica nazionale che continua a produrre gran parte dei veicoli con motori diesel. Il pronunciamento, nonostante riguardi specificamente le città di Dusseldorf e Stoccarda, potrebbe avere un effetto più ampio e aprire la strada ad altre ...

Diesel addio - come cambierà l'industria dell'Auto dopo la sentenza tedesca : La sentenza del Tribunale amministrativo federale tedesco che consente alle città di vietare i motori Diesel (tranne quelli di ultima generazione) nei centri urbani è destinata ad accelerare una tendenza già in atto tra i grandi costruttori:?quella di una graduale uscita dalle auto alimentate a gasolio...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : sindaco Raggi - “stop Auto diesel in centro dal 2024” (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Raggi vs auto diesel, "stop dal centro di Roma dal 2024". Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:45:00 GMT)