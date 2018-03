Auto | -1 | 42% immatricolazioni Italia

Rc Auto - scende a 427 euro il costo medio a gennaio. Crescono gli utilizzatori della 'scatola nera' : ROMA - scende il costo delle assicurazioni auto nel nostro Paese, con il migliore prezzo medio che si posiziona, nel mese di gennaio 2018, a 427 euro , valore in diminuzione dello 0,9% rispetto alla...

Fisco : Cgia - 73 mld carico imposte su 42 - 8 mln Auto : Ammonta a 73 miliardi di euro il carico fiscale che 'incombe' sui 42,8 milioni di auto veicoli , compresi auto bus e camion, presenti nel nostro Paese. Una cifra che, per la Cgia , relega gli ...

Incidente stradale/ Ostia - scontro Auto moto : due feriti - grave 42enne (8 febbraio 2018) : Incidente stradale : ultime notizie di oggi, 8 febbraio 2018. Ostia , scontro auto moto : due feriti , grave 42enne . A14, auto si ribalta: feriti soccorsi da auto mobilisti in transito(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Scontro mortale Auto -camion fra Vignolo e Cervasca : deceduto un 42enne : Grave incidente stradale intorno alle 17.45 di oggi , 6 febbraio, sul tratto che collega Cervasca e Vignolo : a scontrarsi violentemente un camion ed una jeep. deceduto un 42enne , A.C., residente in ...

Scontro tra du Auto - muore 42enne : grave una studentessa : Incidente con una vittima, ieri sera a Castrovillari (Cosenza). Una Nissan Micra condotta da una studentessa di 19 anni, di Cassano allo Ionio, per cause in corso di accertamento, si e' scontrata con ...