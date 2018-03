Atletica | Mondiali indoor 2018 | programma | orari e tv Il calendario di giovedì 1° marzo

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 1° marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi giovedì 1° marzo iniziano i Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Nella prima giornata di gare sarà impegnata soltanto un’italiana: Alessia Trost, direttamente nella Finale di salto in alto. L’azzurra proverà a rimanere in gara per un risultato di rilievo anche se non parte tra le favorite per le medaglie. Sono previste anche le Finali del salto in maschile e dei 3000m femminili. Di seguito il calendario completo, il ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – L’analisi di tutte le gare maschili : favoriti - outsider - sfide. A Birmingham è lotta per le medaglie! : I Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Spettacolo garantito per uno degli eventi sportivi più attesi dell’intera stagione a cui parteciperanno tantissimi big, pronti a sfidarsi per la conquista delle ambite medaglie. Analizziamo tutte le gare maschili: favoriti, outsider, sfide, duelli. La presentazione di tutte le prove con tutto quello che c’è da sapere. 60 ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia al minimo - Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu i grandi assenti : L’Italia si presenterà ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera con una delegazione ridotta. Soltanto tredici azzurri proveranno a mettersi in luce sulle pedane di Birmingham dal 1° al 4 marzo. Una spedizione minima con diverse assenze di lusso e che non ha grandi velleità, anche se proverà a ben figurare soprattutto con l’eterno Fabrizio Donato e Alessia Trost. Non sarà facile emergere in un contesto competitivo e la nostra ...

Atletica : partiti azzurri per Mondiali : ANSA, - FIUMICINO, 27 FEB - Un primo gruppo di sette azzurri dell'Atletica leggera è partita stamattina dall'aeroporto di Fiumicino, via Amsterdam, alla volta di Birmingham , Gb, , dove giovedì ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – L’Italia si affida a Fabrizio Donato e Alessia Trost : le medaglie sembrano lontane : L’Italia sarà presente con una pattuglia ridotta ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Tredici azzurri proveranno a mettersi in luce in una rassegna iridata che si preannuncia di elevato livello. Senza mezzi termini: le speranze di medaglia della nostra Nazionale sono davvero ridotte al lumicino. La carta migliore è quella dell’infinito capitano Fabrizio Donato che a ...

Atletica - Mondiali indoor Birmingham 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 1° al 4 marzo i riflettori del mondo sportivo saranno puntati anche su Birmingham (Gran Bretagna) dove si disputeranno i Mondiali 2018 di Atletica leggera. La rassegna iridata catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati che per quattro giorni potranno assistere alle gesta dei tanti campioni in circolazione, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle tanto ambite medaglie e dei titoli. L’Itala sarà presente con una ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Ripescata Alessia Trost! L’azzurra a Birmingham per sfidare Lasitskene : Alessia Trost parteciperà ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. La friulana è stata Ripescata e ha ricevuto l’invito direttamente dalla Federazione Internazionale: a Birmingham (Gran Bretagna), dal 1° al 4 marzo, ci sarà anche la saltatrice in alto. La 24enne non aveva ottenuto il minimo (serviva 1.97m) e in stagione non è andata oltre 1.91 (a Banska Bystrica) ma la Iaaf ha concesso la wild card in virtù dell’1.94 superato lo ...

Atletica - Mondiali Indoor Birmingham 2018 : l’elenco dei 10 convocati dell’Italia alla rassegna iridata. Squadra capitanata da Fabrizio Donato : Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli ha reso noto l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo Indoor in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. L’Italia in occasione della rassegna iridata sarà rappresentata da 10 atleti (4 uomini e 6 donne) guidati dal bronzo olimpico del salto triplo Fabrizio Donato che, domenica scorsa ad Ancona, si è tolto la soddisfazione di conquistare il suo 23° ...