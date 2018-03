LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : assegnati i primi titoli iridati. Nel salto in alto femminile ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di bronzo! Medaglia da sballo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Foto: Profilo Facebook Alessia Trost

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (1° marzo) : Kuchina - Barshim e Dibaba a caccia dell’oro! : oggi giovedì 1° marzo si aprono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmigham (Gran Bretagna) si assegnano i primi tre titoli: analizziamo nel dettaglio le tre gare in programma, i favoriti e gli outsider. SALTO IN ALTO (FEMMINILE): Mariya Lasitkene-Kuchina è pronta per incantare. La 25enne ha vinto le ultime 37 gare a cui ha partecipato, è imbattuta dal 1° luglio 2016 e si presenta per conquistare il suo secondo titolo iridato ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 1° marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi giovedì 1° marzo iniziano i Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Nella prima giornata di gare sarà impegnata soltanto un’italiana: Alessia Trost, direttamente nella Finale di salto in alto. L’azzurra proverà a rimanere in gara per un risultato di rilievo anche se non parte tra le favorite per le medaglie. Sono previste anche le Finali del salto in maschile e dei 3000m femminili. Di seguito il calendario completo, il ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di giovedì 1° marzo : Oggi giovedì 1° marzo iniziano i Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Prima giornata con soltanto tre gare in programma, tre finali che assegneranno i primi titoli in questa rassegna iridata. Spazio alle due prove di salto in alto e ai 3000 metri femminili. C’è grande attesa per Barshim e per Lasitskene, pronti a volare a grandi altezze. L’unica italiana in gara sarà Alessia Trost. Di seguito il calendario ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – L’analisi di tutte le gare maschili : favoriti - outsider - sfide. A Birmingham è lotta per le medaglie! : I Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Spettacolo garantito per uno degli eventi sportivi più attesi dell’intera stagione a cui parteciperanno tantissimi big, pronti a sfidarsi per la conquista delle ambite medaglie. Analizziamo tutte le gare maschili: favoriti, outsider, sfide, duelli. La presentazione di tutte le prove con tutto quello che c’è da sapere. 60 ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia al minimo - Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu i grandi assenti : L’Italia si presenterà ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera con una delegazione ridotta. Soltanto tredici azzurri proveranno a mettersi in luce sulle pedane di Birmingham dal 1° al 4 marzo. Una spedizione minima con diverse assenze di lusso e che non ha grandi velleità, anche se proverà a ben figurare soprattutto con l’eterno Fabrizio Donato e Alessia Trost. Non sarà facile emergere in un contesto competitivo e la nostra ...

Atletica - Mondiali indoor Birmingham 2018 : calendario e italiani in gara : Ricordiamo che per l'occasione sarà attivo anche il servizio streaming gratuito sul sito ufficiale dell'emittente. Giovedì 1 marzo : diretta 18.55-22.15 Venerdì 2 marzo : diretta 11.00-13.30 e 13.45-...

Atletica : partiti azzurri per Mondiali : ANSA, - FIUMICINO, 27 FEB - Un primo gruppo di sette azzurri dell'Atletica leggera è partita stamattina dall'aeroporto di Fiumicino, via Amsterdam, alla volta di Birmingham , Gb, , dove giovedì ...