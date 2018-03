Atletica | Mondiali Indoor 2018 – Alessia Trost | “Ci ho sempre creduto Contenta come una

Atletica - Mondiali Indoor : Alessia Trost di bronzo a Birmingham : Speciale medaglia di bronzo per Alessia Trost ai Campionati Mondiali Indoor a Birmingham Subito una medaglia per l'Atletica italiana, nella serata di apertura dei Campionati Mondiali Indoor a ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Danil Lysenko batte Barshim nell’alto! Genzebe Dibaba trionfa sui 3000m : Non soltanto il bronzo di Alessia Trost nella gara vinta da Mariya Lasitskene ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) sono stati assegnati altri due titoli. SALTO IN ALTO (MASCHILE): L’attesissimo duello tra Danil Lysenko e Mutaz Essa Barshim si risolve a 2.36. Fino a quella quota i due sfidanti hanno fatto percorso netto, la concorrenza commette errori e lascia il campo ai due fenomeni del momento. ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di bronzo! Medaglia da sballo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (1° marzo) : Kuchina - Barshim e Dibaba a caccia dell’oro! : oggi giovedì 1° marzo si aprono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmigham (Gran Bretagna) si assegnano i primi tre titoli: analizziamo nel dettaglio le tre gare in programma, i favoriti e gli outsider. SALTO IN ALTO (FEMMINILE): Mariya Lasitkene-Kuchina è pronta per incantare. La 25enne ha vinto le ultime 37 gare a cui ha partecipato, è imbattuta dal 1° luglio 2016 e si presenta per conquistare il suo secondo titolo iridato ...