: #Atletica @alessiatrost è bronzo mondiale ! Che ritorno!!! #wicbham2018 #IAAFworlds @GDF @abuongi… - Gazzetta_it : #Atletica @alessiatrost è bronzo mondiale ! Che ritorno!!! #wicbham2018 #IAAFworlds @GDF @abuongi… - Eurosport_IT : BENTORNATA ALESSIA! ?????? #Trost di bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham con 1m93... #atletica #wicbham2018 - GDF : #FiammeGialle #Birmingham #Mondiali indoor di atletica #salto in alto #medaglia di bronzo per la nostra… -

La migliore misura stagionale, 1,93m, porta Alessiaalai Mondialidi Birmingham. La friulana non passa 1,96m, misura peraltro superata soltanto dall'imbattibile Maryia Lasistskene (38.ma gara consecutiva vinta, qui con percorso netto da 1,84m a 1,96m, errore a 2,01m e 'resa' a 2,07m). Argento alla statunitense Vashti Cunningham, anche lei 1,93m ma con un errore in meno in precedenza. Misura di 1,93m anche per la britannica Lake, ma con un errore in più sull'azzurra.(Di giovedì 1 marzo 2018)