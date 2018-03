Atletica | bentornata Alessia Trost! Un lampo di bronzo | la scossa attesa della

oasport

(Di giovedì 1 marzo 2018) Finalmente è tornata, l’aspettavano tutti ma non riusciva a fare quel salto di qualità, non riusciva a emergere ai massimi livelli, stentava a spiccare quel volo tanto atteso fin da quando dominava nelle categorie giovanili.Trost è riuscita a ruggire, proprio nella serata meno pronosticata, partendo in sordina e senza pressioni: in una delle gare più importanti dell’anno, la friulana ha risposto presente e ha conquistato una meravigliosa medaglia diai Mondiali Indoor 2018 dileggera. Mariya Lasitskene si è rivelata imbattibile (38esimo successo consecutivo per la due volte Campionessa del Mondo all’aperto, autentica dominatrice del salto in alto), tutte le altre hanno sbagliato in maniera ine lei ne ha approfittato con grande classe, non si è fatta prendere dalla foga, si è fatta bastare 1.93 (misura tutt’altro che sbalorditiva, ...