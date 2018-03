Astronomia | scovate le stelle più antiche dell’Universo

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 marzo 2018) Per la prima volta gli astronomi sono riusciti a fotografare un universo giovanissimo, di appena 180 milioni di anni di età. Un’epoca fino ad ora oscura ci ha mostrato un segnale proveniente dallepiù, e questo segnale è stato captato da un’antenna radio poco più grande di un frigorifero che si trova in Australia. Lo studio, apparso sulla rivista Nature, riporta la rilevazione di un debole segnale dovuto alla presenza di idrogeno gassoso, che si trova in uno stato possibile solo in presenza di. «Trovare questo piccolo segnale ha aperto una nuova finestra sull’Universo primordiale», dice Judd Bowman dell’Università dell’Arizona, primo autore dell’articolo. «I telescopi non possono vedere abbastanza lontano da raccogliere immagini dirette dicosì, ma siamo riusciti a vedere quando questesi sono accese grazie alle onde radio ...